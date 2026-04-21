Hermana de actor de Atrévete a soñar relata cómo halló a su hermano tras quitarse la vida a los 18: “Decidió irse”

Durante años guardó silencio, pero hoy decidió hablar. Una actriz de Rebelde revive el momento exacto en que encontró a su hermano de 18años sin vida y revela por qué esa herida nunca cerró.

Muere querido actor y productor teatral a los 72 años; comenzó a actuar a los 57. / Canva

¿Quién es la actriz de Rebelde y hermana del actor de Atrévete a soñar que encontró a su hermano muerto?

La protagonista de este estremecedor testimonio es Zoraida Gómez, actriz que alcanzó la fama en Rebelde y que también es hermana de los actores Eleazar Gómez y Jairo Gómez, recordado por su participación en Atrévete a soñar.

Aunque su carrera siempre estuvo rodeada de reflectores, Zoraida había mantenido en privado el episodio más doloroso de su vida: la muerte de su hermano Hixem Gómez, quien se quitó la vida a los 18 años. Hasta ahora.

Por primera vez, la actriz decidió abrir esa puerta emocional y contar cómo fue el día en que lo encontró, un recuerdo que la marcó para siempre y que cambió de forma irreversible a toda su familia.

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Archivo TVNotas / Redes sociales

¿Quién era Hixem Gómez y cómo afectó su muerte a la familia de Zoraida Gómez?

En el pódcast La barra de Santiago, la también hermana de Eleazar Gómez y Jairo Gómez compartió detalles íntimos que jamás había hecho públicos, incluyendo el día en que lo encontró. Tenía apenas 18 años cuando decidió terminar con su vida, un hecho que partió en dos la historia familiar y dejó marcas profundas, especialmente en su madre.

Zoraida Gómez explicó que, tras la muerte de su hermano, nada volvió a ser igual. Recordó con nostalgia y dolor cómo su mamá cambió para siempre, aunque siguió adelante con una fortaleza admirable:

“Mi mamá fue un antes y un después. Era siempre una persona muy alegre, muy activa, no que ahora no lo sea, pero sí hay cosas que suceden en la vida, por decisiones de terceras personas que modifican, cambian y transforman tanto la vida de alguien más, sobre todo de una madre”. Zoraida Gómez

La actriz reconoció que, en ese momento, como familia no contaban con la información ni las herramientas necesarias para identificar la depresión, ni para acompañar adecuadamente a alguien que la estaba padeciendo. Hoy, con la experiencia que da el tiempo, insiste en que se trata de una enfermedad seria que no debe tomarse a la ligera.

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Zoraida Gómez / Redes sociales

¿Qué dijo Zoraida Gómez sobre la depresión de su hermano Hixem Gómez?

Uno de los puntos más contundentes del testimonio de Zoraida Gómez fue su reflexión sobre cómo la depresión puede nublar cualquier pensamiento, al grado de no dimensionar el impacto que una decisión así tiene en los seres queridos.

Con absoluta franqueza, la actriz expresó: “Yo creo que cuando hizo lo que hizo no pensó en mamá, definitivamente”.

Lejos de juzgarlo, Zoraida habló desde el dolor, pero también desde la comprensión que ha construido con los años. Aseguró que seguir adelante después de una pérdida así es un acto de valentía diaria y resumió ese proceso en una frase poderosa: “Es de valientes seguir viviendo”.

Sus palabras conectaron con muchas personas que han atravesado procesos similares, recordando que el duelo no tiene tiempos definidos y que el enojo, la confusión y la tristeza son parte del camino.

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¿Cómo fue el día en que Zoraida Gómez encontró a su hermano sin vida?

El momento más estremecedor del testimonio llegó cuando Zoraida Gómez narró, por primera vez, cómo encontró a su hermano. Aquella jornada, la familia se encontraba reunida en casa, algo poco común debido a las agendas de cada uno. Se alistaban para acudir al estreno de la película “Corazones rotos”, protagonizada por Jairo Gómez.

Zoraida Gómez “Ese día todos íbamos a estar en la casa… nos estábamos preparando para ir al estreno de mi hermano. Ahí fue cuando él decidió irse a otro plano y todos lo encontramos, era de ‘ya nos tenemos que ir, ¿dónde está este niño que no aparece’. Entramos a su cuarto…”.

Tras el hallazgo, vino un proceso interno largo y doloroso. Zoraida confesó que durante años vivió con rabia, sin poder comprender cómo su hermano había tomado esa decisión. Con el tiempo, esa emoción se transformó en aceptación: entiende que no puede juzgar lo que nunca vivió en su propia piel.

Reconoció que no estaba en su mente ni en sus sentimientos, y que eso fue clave para comenzar a sanar.

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¿Por qué Hixem Gómez estaba deprimido según revelaron cercanos a la familia?

Con el paso del tiempo, algunas voces cercanas han aportado contexto sobre el estado emocional de Hixem Gómez en sus últimos momentos de vida.En 2020, Carmen Salinas compartió en un programa de televisión una conversación que habría tenido con la mamá de los actores Melissa Sánchez, donde se señalaba que el joven atravesaba conflictos sentimentales.

La actriz relató entonces: “Mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó”.

Eleazar y Zoraida Gómez tienen a su madre Melissa Sánchez descuidada / Redes sociales

Aunque este testimonio no pretende simplificar una enfermedad tan compleja como la depresión, sí deja ver que el dolor emocional y las relaciones personales jugaron un papel importante en los últimos días de Hixem.

Por su parte, Eleazar Gómez solo ha hablado del tema en una ocasión pública, refiriéndose a su hermano como una presencia espiritual constante en su vida:

“Fue muy duro cuando mi hermano Hixem se suicidó, eso fue hace 16 años; es mi ángel de la guarda, siempre me encomiendo a él… En vida fuimos muy apegados. Él falleció cuando yo tenía 15 años, y él 18; nunca voy a olvidarlo, siempre lo voy a extrañar”.