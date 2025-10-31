Zoraida Gómez revela por qué su familia no va a las galas de La granja VIP 2025 para apoyar a Eleazar; ¿miedo?

Zoraida Gómez habló sobre la participación de su hermano, Eleazar Gómez, en La granja VIP 2025 y explicó los motivos por los que su familia no ha asistido a las galas de eliminación.

Zoraida Gómez responde a los rumores sobre su familia y Eleazar Gómez. / Foto: IG/zoraidagomezmx

No te pierdas: Tefi Valenzuela lanza indirecta tras declaraciones de Eleazar Gómez en La granja VIP sobre su paso por prisión

Zoraida Gómez defiende a su hermano, Eleazar: ¿Qué dijo?

Zoraida Gómez salió en defensa sobre su hermano Eleazar Gómez tras los señalamientos sobre una supuesta denuncia por violencia por parte de su novia, Miriam García, quien desmintió los rumores. La actriz explicó su postura y resaltó la participación del actor en La granja VIP 2025.

“Después de que tú llevas un historial, lo que tú quieres, lo cuidas muchísimo. Le agradezco profundamente a toda la gente que se da la oportunidad de conocer al ser humano, a la persona que yo conozco, que es mi hermano, que lo quiero con todo mi corazón, que él siempre ha estado para nosotros y su vida personal y privada, nadie es ‘monedita de oro’ y cada quién sabe qué onda” Zoraida Gómez

Agregó que apoya la decisión de su hermano de participar en el reality show, pese a todas las polémicas y ataques que ha recibido en los últimos años.

“Apoyo muchísimo a mi hermano, me parece muy valiente que esté en un reality, a pesar de todo, que todos tenemos un pasado, pero también tenemos un presente que lo podemos hacer valer con nuestras acciones. Como hermana, siento horrible todas las cosas que dicen, que lo atacan, pero yo confío en su corazón y sé la persona que es”, agregó Gómez.

Finalmente resaltó la manera en que Eleazar Gómez enfrenta el juego dentro del programa: “Lo que me deja tranquila después de todos los comentarios que le han hecho fuera y dentro es que él entiende que esto es un juego porque hay que saber jugar, de pronto puedes ser el villano o protagonista, pero también el humano, porque el que lloren los villanos no es signo de debilidad, sino de valentía, pararse ahí a pesar de que todo el mundo te va a atacar, yo lo respeto y siempre lo voy a apoyar”.

Zoraida Gómez dio su versión sobre la ausencia de su familia en las galas de eliminación de La granja VIP, donde participa Eleazar Gómez. / Foto: IG/zoraidagomezmx

No te pierdas: Manola Díez y Eleazar Gómez se enfrentan en La granja VIP 2025; ¿mentiras o estrategias de los granjeros?

¿Por qué la familia de Eleazar Gómez no va a las galas de La granja VIP 2025? Esto dijo la actriz

Zoraida Gómez aclaró por qué ni ella ni su familia han asistido a las galas de eliminación de La granja VIP 2025. La actriz explicó que, a pesar de lo que se ha dicho en redes y en medios, el respaldo de su familia hacia Eleazar Gómez sigue presente.

“Me dicen: ‘¿Por qué no fueron a la gala?’, ‘su familia no lo apoya’. Su familia siempre lo va a apoyar y aquí estoy para decírselos, siempre lo vamos a apoyar en todo, simplemente que hay estrategias y cosas que dices ‘Mejor no nos exponemos ni estamos’” Zoraida Gómez

Con estas palabras, la actriz buscó dejar claro que la decisión de no acudir a las galas no significa falta de respaldo, sino una elección consciente de la familia para acompañar a Eleazar Gómez desde otra perspectiva.

"Nadie es monedita de oro": Zoraida Gómez defiende a su hermano Eleazar Gómez de rumores de g0lp34r a su actual novia y de críticas por su participación en @lagranjavipmx



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/Xn7ohfjfBE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 31, 2025

No te pierdas: Eleazar Gómez de La granja VIP: Aseguran que maltrata física y psicológicamente a su novia: “Está cegada”

¿Por qué Eleazar Gómez estuvo en la cárcel?

El nombre de Eleazar Gómez sigue vinculado a su pasado judicial. En el año 2020, el actor fue detenido tras la denuncia presentada por su entonces pareja, la cantante Tefi Valenzuela, por un caso de violencia familiar.

El proceso legal en su contra lo llevó a permanecer en prisión cerca de cinco meses, hasta que finalmnte obtuvo la libertad condicional al reconocer su responsabilidad como parte de un acuerdo con las autoridades. Además, tuvo que pagar una compensación económica a Tefi y disculparse públicamente con ella.

¿Quién es Eleazar Gómez, participante de La granja VIP 2025?

Eleazar Gómez, ahora participante de La granja VIP, es un actor, cantante y modelo originario de la Ciudad de México, nacido el 29 de mayo de 1986. Su carrera comenzó desde muy joven, pero alcanzó la fama nacional al interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la exitosa telenovela Rebelde, una producción que marcó a toda una generación y lo colocó entre los rostros más populares de la televisión juvenil mexicana.

En 2009, Eleazar Gómez consolidó su carrera con el papel de Mateo Novoa en Atrévete a soñar, personaje que le valió gran reconocimiento del público y de la crítica, además de abrirle la puerta a nuevos proyectos. Más adelante, participó en producciones como Miss XV, donde dio vida a Alejandro Reyes, y Amores verdaderos, en la que interpretó a Roy Pavia Orol, mostrando su versatilidad como actor en distintos géneros televisivos.

Además de su trayectoria en la actuación, Gómez también ha destacado en el doblaje, prestando su voz desde 2010 al personaje de Hipo en la saga animada Cómo entrenar a tu dragón, lo que lo ha mantenido vigente en la industria del entretenimiento. Con una carrera que abarca televisión, música y cine, Eleazar Gómez sigue siendo una figura constante dentro del panorama artístico mexicano.

La familia de Eleazar Gómez sigue apoyándolo, pero prefieren no asistir a las galas de La granja VIP 2025 para no exponerse. / Foto: IG/eleazargomez333

No te pierdas: Eleazar Gómez regresa a La granja VIP y los granjeros no lo reciben con gusto: “Vi algunas carillas”