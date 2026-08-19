Karina Torres responde a las comparaciones con Wendy Guevara en LCDLFM, ¿se acabó la amistad?: “Me saqué de onda”

Karina Torres es una de las habitantes más queridas de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026, gracias a su personalidad extrovertida y el sentido del humor que ha mostrado durante su convivencia dentro del reality.

Se sabe que Karina mantiene una estrecha amistad con Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de la casa y también integrante de ‘las Perdidas'. Por ello, desde que se confirmó su participación en el reality, comenzaron las comparaciones entre ambas.

Karina no había hablado al respecto, hasta ahora que decidió sincerarse sobre cómo ha vivido estos comentarios. ¿Terminó su amistad con Wendy? Te contamos.

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Karina Torres / Redes sociales

¿Por qué comparan a Karina Torres con Wendy Guevara?

Las comparaciones entre Karina Torres y Wendy Guevara comenzaron, principalmente, porque ambas forman parte de ‘las Perdidas’ y comparten un sentido del humor muy particular que las ha hecho conectar con el público.

Wendy se convirtió en la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ y, además de llevarse el premio, se consolidó como una de las participantes más recordadas de la historia del reality por su personalidad y la manera en que conquistó a la audiencia.

Por ello, desde que Karina Torres fue confirmada como una de las habitantes de la cuarta temporada, surgieron expectativas entre los seguidores sobre si tendría un desempeño similar al de Wendy dentro de la casa.

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Wendy Guevara y Karina Torres / Redes sociales

¿Qué dijo Karina Torres sobre las comparaciones con Wendy Guevara?

Desde su presentación como habitante de ‘La casa de los famosos México', Karina Torres dejó claro que era consciente de que surgirían comparaciones con Wendy Guevara, a quien considera como su hermana. En aquella ocasión, mencionó que ambas son personas diferentes y aseguró estar emocionada por que el público conociera la faceta individual de Karina Torres.

Ahora, dentro de la casa y durante una conversación con Aldo Rendón y Gema Garoa, quienes se han convertido en sus mejores amigos dentro del reality, Karina se sinceró sobre cómo la hicieron sentir esas comparaciones.

La integrante de ‘las Perdidas’ reconoció que, al principio, se sintió muy presionada y con una gran responsabilidad debido a las expectativas que surgieron a partir de su amistad con Wendy. Explicó que llegó a pensar que el público esperaba que tuviera un desempeño similar al de su amiga.

“cuando entré, sentía una responsabiliad porque Wendy es mi amiga. Obviamente yo sentía la responsabilidad de que la gente quería ver eso que pasó con ella.” Karina Torres

Sin embargo, aclaró que no está disgustada con las comparaciones, pues admira y aprecia mucho a Wendy e incluso se siente feliz de que las relacionen. Lo que sí dejó claro es que no tiene intención de ser como ella, pues quiere construir su propia historia dentro del reality.

“Yo hablé con ella y me dijo ‘Tú vas a ir a dar tu historia’. Yo no intento ser como ella ni quiero... Yo la admiro mucho y la quiero muchísimo; si a mí me comparan con ella, yo feliz y contenta, porque es mi amiga de hace muchos años.” Karina Torres

Karina aseguró que quiere mostrarse con una personalidad diferente, auténtica y completamente propia, dejando claro que su experiencia en ‘La casa de los famosos México’ será distinta a la que tuvo Wendy.

Al recordar cómo vivió los primeros comentarios, Karina reconoció que inicialmente se sintió “sacada de onda”, aunque con el paso de los días ha comenzado a sentirse mucho más cómoda dentro de la casa.

“Eso de repente me sacó de onda. Pero ahorita que han pasado los días me he sentido a gusto siendo yo. Karina Torres

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La amistad entre Karina Torres y Wendy Guevara

La amistad entre las dos integrantes de ‘las Perdidas’ ha sido duradera y muy estrecha, pues ambas son amigas desde la adolescencia y han compartido diferentes etapas de sus vidas, hasta consolidarse como figuras reconocidas en las redes sociales.

Wendy Guevara y Karina Torres crecieron en León, Guanajuato, y a lo largo de su vida se han enfrentado a situaciones adversas, como la marginación, la pobreza, la violencia y la discriminación.

Sin embargo, desde que alcanzaron popularidad en las redes sociales, ambas han logrado construir exitosas carreras en el mundo del entretenimiento. Este crecimiento profesional también les ha permitido mantenerse unidas y reforzar aún más la amistad que comenzaron desde jóvenes.

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