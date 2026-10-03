Wendy Guevara exhibe el bochornoso momento que vivió Karina Torres con cliente: “Dejó huellas por todos lados”

A pocos días de la gran final de La casa de los famosos México 2026, las visitas sorpresa no solo han provocado lágrimas y reencuentros, también han sacado a la luz algunas de las anécdotas más escandalosas del pasado de los habitantes. Y fue justamente Wendy Guevara quien aprovechó su ingreso a la casa para balconear a su amiga Karina Torres con una historia que pocos conocían y que ocurrió mucho antes de la fama. ¡Le sacó los trapitos al sol!

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¿Qué secreto de Karina Torres reveló Wendy Guevara? La historia de cuando trabajaba como “chica buena onda”

Durante una de las dinámicas especiales rumbo a la final de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres recibió la visita de sus amigas más cercanas, Wendy Guevara y Paolita Suárez.

En medio de la emoción por reencontrarse, Wendy terminó ventilando a nivel nacional una de las anécdotas más divertidas de la juventud de Karina, ocurrida muchos años antes de que ambas alcanzaran la fama en redes sociales y cuando todavía trabajaban y convivían con distintos clientes.

Aunque la integrante de las Perdidas apenas contó la historia por unos segundos, bastó para despertar la curiosidad del público, ya que se trata de uno de los relatos más famosos dentro de su grupo de amigas y que hasta la fecha sigue provocando carcajadas cada vez que sale a relucir.

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¿Cómo fue la bochornosa historia de las huellas de talco de Karina Torres que contó Wendy Guevara?

Todo ocurrió cuando Karina Torres era muy joven y salía junto a sus amigas a trabajar y convivir con algunos clientes. Antes de una de esas reuniones, decidió tomar precauciones contra el mal olor en los pies y, según la anécdota que años después contó entre risas, se vació una cantidad exagerada de talco dentro de los zapatos.

Lo que parecía una gran idea terminó convirtiéndose en uno de los momentos más vergonzosos y divertidos de su vida. Al llegar al lugar y quitarse los zapatos, comenzó a caminar con toda la seguridad del mundo, sin imaginar que estaba dejando evidencia de su paso por cada rincón. Quienes estaban presentes comenzaron a seguir el rastro y no tardaron en descubrir que la responsable era Karina.

Entre carcajadas, bromas y uno que otro comentario, la situación se volvió tan memorable que terminó convirtiéndose en una de las historias más famosas del grupo. Desde entonces, la anécdota de las “huellas de talco” quedó inmortalizada entre las Perdidas y sigue provocando risas cada vez que Wendy Guevara la recuerda.

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¿A qué se dedicaban Wendy Guevara y Karina Torres antes de convertirse en influencers?

Tanto Karina Torres como Wendy Guevara han hablado públicamente sobre que, antes de alcanzar la fama en redes como las Perdidas, realizaron trabajo en la vida galante para sobrevivir económicamente en sus años de juventud.

Con el paso de los años, la vida de Karina Torres y Wendy Guevara dio un giro inesperado. Lo que comenzó como una amistad forjada en las calles de León, Guanajuato, terminó convirtiéndose en una historia de éxito viral gracias a las Perdidas, el fenómeno de Internet que las catapultó a la fama. Sus videos espontáneos, ocurrencias y sentido del humor conectaron con millones de personas, abriéndoles las puertas de las redes sociales, campañas publicitarias, programas de televisión y reality shows como La casa de los famosos México, donde hoy son reconocidas como algunas de las influencers más populares del país.