No cabe duda que la llegada de ‘la Patas’ a ‘La mansión VIP’ ha sido icónica, pues Paola Suárez nos ha hecho reír a carcajadas como cuando cumplió el reto de “el campanazo”, dejando muy poco a la imaginación.

Sin embargo, más allá de la mujer que se la pasa contando chistes, Paolita se ha dejado ver transparente, narrando uno de los episodios más dolorosos de su vida, ¿qué dijo al respecto? Te contamos.

Paola Suárez en La mansión VIP 2 / Redes sociales

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Paola Suárez revela que sufrió abuso en ‘La mansión VIP’

Hace algunas horas mientas Paolita se encontraba en la cocina de ‘La mansión VIP’, empezó a hablar con el público a través de una cámara y sin más narró uno de los momentos más duros de su niñez: el día que un adulto se aprovechó de ella.

Según cuenta la influencer, en aquel momento ya ejercía el trabajo sexual a pesar de ser menor. Ella relata que le tocó atender a un cliente que estaba en estado de ebriedad y que quería obligarla a hacer cosas que ella no quería, y que debido a esto la golpeó en varias ocasiones. Al recordarlo, Paola Suárez rompió en llanto.

“Todavía se quitó el cinto, me amarró eh, me, ¿cómo se llama? Ay me dio sentimiento, ay perdón, me acordé, pin*** perro”, reveló.

Por supuesto, en redes sociales los internautas reaccionaron, asegurando que lo que Paola Suárez y el clan de ‘las Perdidas’ ha vivido, es brutal: “Muy fuerte todo lo que ha vivido, lloré con ella”, “Pobre Paola”, se lee.

Hasta el momento Paola Suárez no ha dado más detalles al respecto de ese trágico capítulo de su vida.

Paola llora contando como a los 17 años un cliente la vi0l4. Muy fuerte todo lo que ha vivido. Lloré con ella https://t.co/h4JULWezh3 — Mariana Pineda (@sombraenlaluna) November 16, 2026

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¿Qué dijo Paola Suárez de su mamá en ‘La mansión VIP?

A pesar de que ‘la Patas’ nos tiene acostumbrados a contenido de humor, en ‘La mansión VIP’ la influencer también se ha sincerado con varias situaciones de su vida, como es el caso del distanciamiento que tiene con su mamá.

Visiblemente conmovida, Suárez reveló que hace casi un año no tiene ningún contacto con su madre y que lamenta haberle dejado de hablar: “Casi tiene un año que no le hablo y escuchar que todos le mandan saludos a su mamá, siento feo porque yo no la he nombrado aquí”, aseguró.

Paola Suárez habla de sus “hijos” en La mansión VIP / Redes sociales

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¿Paola Suárez le pidió perdón a su mamá en ‘La mansión VIP’?

Después de revelar el distanciamiento que tenía con su progenitora, Paola Suárez decidió enviarle un mensaje a su mamá, asegurando que aunque se pelean por tonterías, no está dispuesta a dejar que el tiempo siga pasando, y mucho menos a permitir que sea demasiado tarde:

“Si estás viendo esto, mamá, te quiero, te quiero mucho. Nos peleamos por cualquier pendej***. Te quiero pedir perdón antes de que sea demasiado tarde”, mencionó la creadora de contenido mientras el resto de los habitantes no podían contener las lágrimas.

Paola Suárez se ha mantenido como una de las favoritas de ‘La mansión VIP’, recibiendo el apoyo de sus amigas como Karina Torres y Wendy Guevara.