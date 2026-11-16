La identidad de género de ‘la Cukis’, participante de ‘La mansión VIP 2’, está en tela de juicio. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la influencer realmente pudiera ser una chica trans, es decir, una persona que nació como hombre y con el tiempo transicionó a mujer.

Si bien la especulación fue iniciada por doña Alegría, muchos internautas están criticando a Paola Suárez por aparentemente reforzar los rumores con una serie de polémicos comentarios. Te contamos qué está pasando.

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Paola Suárez en La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Por qué se cree que la Cukis, participante de ‘La mansión VIP 2’, presuntamente sería una chica trans?

Durante los primeros días de ‘La mansión VIP 2’, doña Alegría ha cuestionado a ‘la Cukis’ sobre su identidad de género. Si bien esta última ya le ha dejado claro que es una mujer, la señora no ha parado. Incluso ha llegado a decir:

“Tiene cara de mujer pero cuerpo de hombre”. Doña Alegría

La teoría solo tomó fuerza después de que Poncho de Nigris, hijo de ‘doña Alegría’, asegurara que Cukis supuestamente es hombre. Hasta reveló el supuesto nombre real de la joven.

“Yo conocí a Cukis en la Pijamada Viral, yo no sabía que era hombre, yo no sabía, yo nunca lo supe. Le voy a poner a Marcela y a Cukis la voy a poner con un hombre, uno delgadito, porque pues me imagino que tiene fuerza de hombre”, sostuvo.

Según Poncho, el “verdadero nombre” de la creadora de contenido sería “Emmanuel”. Esto ya fue desmentido por la madre de la chica, quien se dijo muy molesta por todo lo que se está diciendo sobre su hija.

“Uno no puede pedir respeto si uno no respeta a las demás personas. Y no por ser una persona adulta te da derecho. Eso no le da el derecho de estar hablando de la sexualidad de mi hija, porque se le ha ido duro y con todo a Cukis”, manifestó la señora.

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La mansión VIP 2 / Redes sociales

Paola Suárez habría puesto en duda la identidad de género de ‘la Cukis’ en ‘La mansión VIP 2’

Durante una plática, varios compañeros comenzaron a preguntarle a la Cukis sobre la primera vez que se enamoró de un hombre. Paola Suárez, quien también estaba presente, completó el cuestionamiento diciendo que si realmente había sentido atracción por una persona de su mismo género.

Así fue la conversación:

Paola: “¿Cuándo te gustó tu primer novio? O sea, que tú supiste que eras jochis”

Cukis: “No, yo no soy jochis”

P: “Yo soy mujer. Ya, contesta la pregunta. ¿A los cuántos años te enteraste de que un niño te atrajo, que supiste que eras así? Ahora que heterosexual. ¿Sí sabes qué es heterosexual?”

C: “Siento que todavía no me he enamorado”

P: “¿Cuándo te atrajo una persona de tu mismo sexo?”

C: “No, pues todavía no”.

Si bien Cukis sonreía, se mantuvo en silencio gran parte de la conversación, algo que muchos tomaron como una señal de incomodidad. En tanto que Paola Suárez fue sumamente criticada por sus palabras. Algunos usuarios consideran que, al ser una chica trans, estuvo mal que quisiera “averiguar” si realmente la joven era “hombre o mujer”.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Neta qué morbo por saber si es hombre o mujer, valen ver… wey. ¿Qué les importa?”

“Si no está lista para hablarlo o aceptar algo. ¿Por qué tiene que hacerlo?”

“Ya déjenla en paz”

“¿A Paola qué le importa?”

“Paola es la menos indicada para decir esas cosas”

“Ya van varias y se nota cómo a Cukis le incomoda”

Wey pinche Paola ya van varias veces que le hace ese tipo de comentarios,COMO ME CAGA SABER TODO LO QUE SUFRIO ELLA POR SU TRANSICIÓN,LO DIFÍCIL QUE FUE ACEPTARLO Y AUN ASI DECIDA HACER SENTIR INCOMODA A CUKISS. Y LOS OTROS TAMPOCO AYUDAN!! #LamansionVIP2 https://t.co/lTXJkO2YZX — fakeaccount☺︎ (@kos_flakk) November 16, 2026

¿Quién es ‘la Cukis’, participante de ‘La mansión VIP 2’?

‘La Cukis’ es una creadora de contenido de 18 años. Originaria de Sonora, agarró notoriedad por su participación en ‘La mansión VIP 2’. Los fans del reality consideran que la joven es muy “divertida” y “carismática”.

Tiene cerca de un millón de seguidores en Instagram. Inició su carrera hace algunos años, compartiendo videos de humor y estilo de vida. Lo que ha llamado la atención es que no ha hecho público su nombre o apellido.

Tan solo se sabe su edad gracias a su madre, quien ha hecho transmisiones en vivo defendiendo a su hija de los malos comentarios sobre su identidad de género.

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