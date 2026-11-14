Paola Suárez confirma su “maternidad” durante su participación en ‘La mansión VIP 2’: “Tengo dos hijos”

Ha pasado casi una semana desde el estreno de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, reality digital de ‘HotSpanish’. Tal y como esperaba el público, los participantes han protagonizado peleas, dramas y hasta han hecho fuertes revelaciones.

Recientemente, Paola Suárez, integrante de ‘las Perdidas’, sorprendió a todos al confesar que “está manteniendo” a dos hijos. Te contamos todos los detalles.

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Paola Suárez habla de sus “hijos” en La mansión VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2026’?

La segunda temporada de ‘La mansión VIP’ se estrenó el pasado 8 de noviembre con un total de 16 participantes. Con un elenco que incluye influencers y cantantes, el reality ha sido todo un éxito hasta ahora e incluso algunos creen que podría superar la fama que alcanzó la primera edición.

Estos son los famosos que entraron al proyecto:

Karely

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría (Leticia Guajardo)

Cintia Cossio

Rod Contreras

Bellakath

Abel Robles

Cukis

Jlexispr

Odette Orlena

Dani Flow

Jorjais

Cabe mencionar que Dani Flow abandonó el show a tan solo unas horas de haber ingresado al proyecto. Al despedirse, expresó que no se sentía cómodo y que les deseaba todo lo mejor a sus ahora excompañeros.

En una entrevista posterior, confesó “no saber qué le pasó con exactitud” y que iría al psicólogo para averiguarlo. Y es que sostuvo que, en un inicio, tenía el objetivo de “romperla” y mostrar “otra cara” ante sus fanáticos. También se dijo agradecido de que ‘HotSpanish’ no se molestara con él y lo dejara irse sin ningún problema.

El creador del proyecto anunció que otro participante entrará en su lugar. Si bien se pensó que podría ser Aldo de Nigris por un comentario que hizo ‘doña Alegría’, el ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’ desmintió esto.

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Dani Flow salió de La Mansión VIP 2 / Redes sociales

Paola Suárez confiesa tener dos hijos en ‘La mansión VIP 2’

Durante una conversación con Rod Contreras, Paola Suárez dijo tener dos hijos, a quienes mantiene desde hace mucho tiempo. El influencer, evidentemente sorprendido, le cuestiona si su declaración es real, a lo que ella le responde que sí.

“Mejor ahora me hago cargo de mis hijos. Tengo dos hijos. Uno se llama Beto y la otra Karla. Uno tiene dos y la última tiene un año. Pues yo (soy el papá)... (la mamá) no la conocen. Una de León, la embaracé”. Paola Suárez

Justo cuando Contreras parecía estar convencido de la veracidad de la historia, la apodada ‘Patas’ admitió entre risas que todo era un chiste. Incluso bromeó con la manera en la que sus presuntos hijos habían llegado al mundo.

“Estábamos jugando en una borrachera. Yo me hice una ‘pimpona’. Me vine y ella los agarró y se los metió… Ahora que mamá”, expresó entre risas.

Al final, Contreras le reclamó diciéndole que ya “le estaba creyendo el hecho de que ya era mamá”. Los dos estuvieron carcajeando durante un rato para después continuar con sus actividades diarias.

En exclusiva: Paola Suárez le revela a Ro que tiene dos hijos pequeños y los tiene que mantener, por eso trabaja tanto 🙂‍↕️ #LamansionVIP2 https://t.co/7REoFXFEZt — patts (@pattsgm) November 10, 2026

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La mansión VIP’?

En su momento, ‘HotSpanish’ explicó que las votaciones de ‘La mansión VIP’ se realizarán de dos formas: mediante los ‘Super Chats’ de YouTube y la página oficial del reality. Así es el proceso:

Votación gratuita:

Entra al sitio oficial de La mansión VIP.

Recibirás 10 votos gratuitos al día por usuario, los cuales puedes repartir entre uno o varios participantes.

Puedes conseguir 5 votos extra por cada anuncio publicitario que reproduzcas completo dentro de la plataforma

Votación mediante el ‘Super Chat’ de YouTube:

Ingresa a las transmisiones en vivo en el canal oficial del reality.

En la caja de chat, haz clic en el ícono de billete para abrir la opción de Super Chat.

Selecciona el monto que deseas aportar (desde 20 pesos)

Escribe un mensaje con el hashtag y el nombre del habitante al que deseas apoyar antes de confirmar la aportación.

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