¿Paola Suárez y Karely se van a los golpes en ‘La mansión VIP’? Tras retarla a subirse al ring, protagonizan ‘pelea’

Este domingo 8 de noviembre finalmente dio inicio el proyecto de HotSpanish, ‘La mansión VIP’, un formato que ya está dando de qué hablar sobre todo porque Dani Flow, habitante del reality, decidió abandonar la competencia a unas horas de haber iniciado.

Las polémicas en el show continúan, siendo Karely y Paola Suárez las nuevas protagonistas, ¿qué pasó entre ellas? Aquí te lo revelamos.

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¿Qué pasó entre Paola Suárez y Karely en ‘La mansión VIP’?

Hace algunas horas se empezó a viralizar un clip de Paola Suárez y Karely, habitantes del reality de HotSpanish. La interacción entre ambas inició cuando la modelo dijo que se iba a ir a cambiar de ropa para entrenar, por lo que ‘la Patas’ le empezó a hacer burla: “ay nada entrena la Karely hermana”, mencionó.

De inmediato, la empresaria le contestó que en su casa tenía un gimnasio, y Paola siguiéndole el juego, empezó a actuar como si Karely le estuviera jalando el cabello, sin esperar la propuesta que estaba a punto de llegarle: “vamos a subirnos, o sea con los guantes [a pelear]”.

Paola empezó a correr alrededor de la cocina mientras Karely la seguía, asegurando “te voy a agarrar de los pelos cul****”. Ellas y el resto de los habitantes que se encontraban en el lugar no podían dejar de reír ante la interacción, asegurando que había “dos chich*** corriendo”.

Rápidamente el clip se hizo viral, recibiendo muy buenos comentarios por parte de los internautas:



“Las amooo”

“Me encantan esas dos”

“Mi dúo”

“Estoy amando esta dupla”

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¿Quiénes son los habitantes de ‘La mansión VIP’ segunda temporada?

Además de Karely y Paola Suárez, quienes a escasas horas del inicio se han colocado como las favoritas del público, ‘La mansión VIP’ está conformada por las siguientes personalidad:

Abel Robles

Dani Flow (quién abandonó la competencia)

(quién abandonó la competencia) Doña Alegría

Edwin Mendoza

Karely

Odette Orlena

Paolita Suárez

Rod Contreras

Bellakath

Cintia Cossio

Itatí López

Jlexis

Jorjais

João Ferreira

La Cukis

Tony Aguirre

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¿Por qué Karely está entrenando en ‘La mansión VIP’?

La modelo y empresaria Karely, se ha vuelto una persona muy disciplinada en cuanto al ejercicio y bienestar, sobre todo después de formar parte de proyectos como Stream Fighters 4, Ring Royale y Supernova: Génesis 2026.

Para el siguiente año, Karely volverá al ring en la tercera edición de Supernova: Eclipse, un evento que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México.

Antes de su llegada a ‘La mansión VIP’, Karely rompió el silencio acerca de los supuestos rituales de santería que hizo para conseguir fama, ¿lo negó todo?