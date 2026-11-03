Poncho de Nigris reacciona a la participación de doña Alegría en ‘La mansión VIP 2’: “Le cumplí su sueño”

Durante la noche del pasado 2 de noviembre, se confirmó la participación de Leticia Guajardo, mejor conocida como doña Alegría, en la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, la cual está programada para estrenarse dentro de unos días.

Por supuesto, la noticia generó mucho revuelo, pues la señora es muy conocida por sus comentarios ácidos y las fuertes revelaciones que ha hecho acerca de su familia. Entre los que reaccionaron se encuentra Poncho de Nigris, hijo de Guajardo, quien hasta lanzó una contundente advertencia sobre su próxima estancia en el show. Te contamos qué dijo.

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Poncho de Nigris es uno de los hijos de Leticia Guajardo, mejor conocida como ‘doña Alegría’ / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados para la segunda temporada de ‘La mansión VIP’ hasta HOY, 3 de noviembre?

‘La mansión VIP’ es un show digital creado por el influencer ‘HotSpanish’. Su primera edición se estrenó hace algunos meses y fue un éxito total. En su momento, el creador de contenido contó para TVNotas que su concepto era muy diferente a otros realities que se han visto en la televisión.

HotSpanish “El concepto, la manera en la que el público apoyará a sus creadores, las puntuaciones. No habrá confesionario. Estarán unos guardias protegiendo mi casa. Durará 30 días y los colores no serán aseñorados, sino juveniles. En otros formatos permiten alcohol una vez a la semana, pero aquí será un poco más accesible. Habrá barra libre los viernes. La gente enloquecerá”.

Y es que las transmisiones se hacen exclusivamente a través de YouTube. Además, solo dura alrededor de un mes y las votaciones se hacen mediante los llamados ‘Superchats’. El premio final es de dos millones de pesos.

Debido a la gran popularidad de la primera temporada, ‘HotSpanish’ decidió hacer una segunda edición, la cual verá la luz el próximo 8 de noviembre. Se podrá sintonizar a partir de las 8:00 pm. mediante el canal de YouTube oficial del show. Hasta el momento, los confirmados para la nueva temporada son:

Karely

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paola Suárez

Leticia Guajardo ‘doña Alegría’

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Doña Alegría fue la séptima confirmada para ‘La mansión VIP 2026' / Redes sociales

Así reaccionó Poncho de Nigris ante la participación de su mamá en ‘La mansión VIP 2’

La participación de Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, en ‘La mansión VIP 2’ no fue tan sorpresiva como se esperaría. Y es que ‘doña Alegría’ ya había dado algunas señales en los últimos días.

Al confirmarse su estancia en el show, Poncho usó su cuenta de X para subir un mensaje felicitando a su madre por este proyecto y asegurando que fue gracias a él que la incluyeron. También advierte a sus seguidores que no crean en todo lo que ella diga en el reality.

“Doña Alegría lo confirmó. #LaMansionVip. Hice su sueño realidad. Ahora tenemos que aguantar como campeones todas las indirectas que nos va a lanzar; recuerden que nada de lo que dice es verdad. ¡Todos adentro, muchachos!”. Poncho de Nigris

Posteriormente, le pidió a una agrupación musical que preparara “una canción” para su madre: “Prepárate la canción ahora si @LosTuexi para la mansión y el team Doña Alegría”, indicó.

El comentario del exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2023’ causó mucha polémica en redes sociales. Si bien algunos lo felicitaron por apoyar a su mamá, muchos lo tacharon de “colgado” por decir que ella está en el proyecto por él.

Doña Alegría confirmada. #LaMansionVip Le cumplí su sueño, ahora aguantar como los grandes todas las ventiladas que nos va a dar, recuerden que todo lo que diga no es verdad. Todos activos 🫡 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) November 3, 2026

¿Cómo es la relación entre Poncho de Nigris y su madre, doña Alegría’?

Para nadie es un secreto que la relación entre Poncho de Nigris y su mamá, doña Alegría, no es la mejor. Si bien es cierto que el influencer ha expresado lo mucho que la quiere, han estado distanciados en varias ocasiones por ciertas declaraciones que ella ha dado sobre su familia, principalmente de su esposa, Marcela Mistral.

Y es que la señora ha culpado a Mistral de los problemas que ha tenido con su hijo en el pasado. En su momento, Leticia Guajardo también causó un gran escándalo familiar al destapar que Poncho no quería pagarle una fiesta de XV años a su hija mayor.

Esta polémica hizo que Poncho tomara la decisión de alejarse de ella por un tiempo. Con el tiempo se reconciliaron y el empresario ha tratado de minimizar la controversia que causan los comentarios que suele hacer su mamá.

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