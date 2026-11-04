Poncho de Nigris lanza advertencia a habitantes de La mansión VIP tras confirmar a su mamá como participante

Poco a poco las redes sociales se han ido llenando de noticias relacionadas a ‘La mansión VIP’, y la llegada de Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris, a este formato sin duda dio mucho de qué hablar.

Aunque públicamente madre e hijo han protagonizado uno que otro encontronazo, Poncho de Nigris ha sido claro: defenderá a Doña Alegría cueste lo que cueste, ¿qué dijo al respecto? Aquí te lo revelamos.

Poncho de Nigris / Redes sociales

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¿Doña Alegría iba a ‘La casa de los famosos México’? Esto se sabe

En un video de Poncho de Nigris que ya se está haciendo viral, el empresario reveló que formar parte de un reality era un sueño para Doña Alegría, y que afortunadamente él se lo había cumplido.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que De Nigris reveló que ella estaba contemplada para formar parte de ‘La casa de los famosos México’, aunque no pudieron llegar a un acuerdo económico: “Pues ya se cumplió. Se había truncado lo que ‘La casa de los famosos’ porque les pedí lo que realmente vale Doña Alegría y ahora se hizo realidad en ‘La mansión’ que creo que es mucho más viral”.

El integrante del Team Infierno aprovechó para pedirle a algunos de los habitantes ya revelados que ‘le echen un ojo’ a su mamá’ mientras están en el encierro: “Ahí me la cuidan. Paolita Suárez, Tony Aguirre, Edwin…”

Doña Alegría en polémica tras “rechazar” a fans / Redes sociales

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Poncho de Nigris no permitirá el ‘hate’ en contra de Doña Alegría en ‘La mansión VIP’

Al saber cómo funcionan este tipo de formatos, Poncho aprovechó para lanzar una advertencia a los demás participantes, dejando claro que no permitirá que se burlen o intenten molestar a Doña Alegría dentro del reality.

“Pero la vamos a estar apoyando y el que se pase de lanza ya sabe. Y los que se pasen de lanza allá adentro, los que se empiecen a burlar o algo, vamos a hacer movilización acá afuera y va a empezar la reventadera con todo” Poncho de Nigris

Doña Alegría fue la séptima confirmada para ‘La mansión VIP 2026' / Redes sociales

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¿Doña Alegría en contra de Karely? Poncho de Nigris lo revela

En el mismo clip, Poncho reveló que su mamá es muy especial, y que no tiene la facilidad de convivir con mujeres atractivas, y mucho menos con aquellas que gustan de mostrar sus atributos físicos. Aunque no mencionó específicamente a Karely, queda la duda de si la personalidad de Doña Alegría pudiera chocar con una figura como la de la creadora de contenido.

“Es que mi mamá el problema es que con las mujeres, ella no puede estar cerca de una mujer atractiva y mucho menos de las que se encueran, esa va a ser la bronca, a mi mamá no le gusta eso, mi mamá se lleva bien con los hombres”, reveló.

Luego de los dichos de Poncho de Nigris, no cabe duda que la expectativa en ‘La mansión VIP’ crece aún más, sobre todo después de que se filtraran imágenes de las instalaciones en las que se grabará el programa, ¿el reality de convivencia más viral? Todo parece indicar que así será.