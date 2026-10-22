Poncho de Nigris denuncia filtración de FOTOS íntimas de él en redes sociales: “Fotos mías desn*do”

En plena planeación del Ring Royale 2, Poncho de Nigris sufre un complicado golpe. El influencer reveló recientemente haber sido víctima de la filtración de fotos íntimas, en un hecho que ha alarmado no solo a sus fans, si no también a la comunidad digital. ¿Qué se sabe al momento?

Poncho de Nigris sufre filtración de fotos íntimas / Redes sociales.

Poncho Nigris revela que fue víctima de la filtración de FOTOS íntimas

La noticia llegó mediante una publicación de Poncho de Nigris en redes sociales, pues el creador de contenido utilizó su cuenta de X para poder externar esta complicada situación.

Una parte del mensaje decía lo siguiente:

Andan circulando unas fotos mías desn*do. Poncho de Nigris

El post se viralizó rápidamente en plataformas digitales, mientras internautas preguntaban sobre las fotos, y algunos otros pedían que se hiciera justicia ante el supuesto acto.

Por otro lado, usuarios también cuestionan la forma en la que presuntamente consiguieron las imágenes y cómo fueron difundidas.

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Poncho de Nigris denuncia filtración de FOTOS íntimas / Captura de pantalla

¿Cómo son las fotos íntimas que Poncho de Nigris denunció que fueron filtradas?

En el mismo mensaje en el que Poncho de Nigris denunciaba la filtración, el influencer refirió que esas fotos se las tomaron sin su consentimiento, mientras se encontraba en un spa:

No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Poncho de Nigris

Teorías de propios internautas creen que, en efecto, Poncho pudo haber sido víctima de esto, ya que en un spa se puede acostumbrar a llevar poca ropa, incluso quitarla por completo.

Hasta ahora, De Nigris no ha dicho el nombre del lugar en el que presuntamente sucedió. De manera paralela, otros cuantos cuestionan si un trabajador pudo haber sido el autor del supuesto acto. ¿Tú qué piensas?

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Poncho de Nigris emprenderá acciones legales por fotos íntimas filtradas

Poncho de Nigris amenaza con tomar acciones legales tras filtración de FOTOS íntimas

Con notable molestia, Poncho de Nigris informó a sus seguidores que tomará acciones legales contra la persona o personas que resulten culpables de esta filtración:

Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro. (...) Vamos a llegar con los que las filtraron. Poncho de Nigris

En los comentarios, una usuaria expresó su rechazo a que las fotografías sean compartidas, difundidas o consultadas.

Sobre el aspecto legal, la difusión de fotografías íntimas sin consentimiento podría encuadrar en las conductas sancionadas por las reformas conocidas como Ley Olimpia, marco en el que Poncho podría respaldarse.

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