Poncho de Nigris destapa a los primeros confirmados de Ring Royale; ¿cerró el duelo entre Masad y Ese Pérez?

En medio de la incógnita sobre la posible pelea de Crista Montes y doña Alegría, Poncho de Nigris reveló a los primeros confirmados de la siguiente edición de Ring Royale tras mostrarse interesado en Masad y Ese Pérez. ¿Ya hay contratos firmados? ¡Te contamos los detalles!

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Ring Royale 2, ellos son los primeros confirmados. / Redes sociales

¿Por qué Poncho de Nigris se interesó en ver pelear a Masad y Ese Pérez?

Uno de los conflictos más recordados de La casa de los famosos México 2026 fue el de Ese Pérez y Masad en una gala de eliminación, el cual casi llega a los golpes. Tras la tensión que se desató, Poncho de Nigris dijo estar interesado en subirlos al cuadrilátero de Ring Royale.

“Lo único bueno de todo esto es Massad vs. Ese Pérez en RR. ¿La cerramos?”, escribió en su cuenta de X el creador de contenido. Debido a que en ese entonces, Masad y Ese aún estaban en el reality 24/7, no hubo una respuesta inmediata.

Sin embargo, ahora que ambos han concluido su participación en LCDLFM, Ese Pérez aseguró que no descarta la posibilidad de pelear con Masad, quien al parecer ya cerró trato con Poncho de Nigris para ser parte de la segunda edición de Ring Royale.

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Poncho de Nigris destapa a los primeros confirmados de Ring Royale / Redes sociales y canva

¿Quiénes son los primeros confirmados de Ring Royale 2? Poncho de Nigris revela nombres

Ahora que concluyó La casa de los famosos México 2026, Poncho de Nigris fue cuestionado sobre la siguiente edición de Ring Royale y sus participantes. Tal y como se había anunciado antes, Wendy Guevara es una de las confirmadas, al igual que Masad, pero al parecer no será Ese Pérez su rival.

“Puedo decir que va Wendy, pero no puedo decir la contrincante. Va a ser una pelea muy viral. Masad también, pero pues estamos buscando quién podría ser; ya tengo más o menos quién”. Poncho de Nigris

El excolaborador de Solo para mujeres dijo estar buscando peleas virales y que tengan un poco de historia previa, por lo que aseguró que la segunda edición superará las expectativas que tiene el público. “No se trata de hacer pelear por hacer; tienen que tener un poco de historia las peleas”.

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¿Cuándo y dónde será la segunda edición de Ring Royale de Poncho de Nigris?

Tras el éxito de la primera edición de Ring Royale, donde Marcela Mistral fue una de las ganadoras, Poncho de Nigris anticipó que será una locura para internet y, por segundo año consecutivo, se realizará en la Arena Monterrey.

“Acá es pura gente viral. Tratamos de tener a los más virales para que haya movimiento en redes sociales, eso sí, va a ser una locura, se va a parar el internet el 14 de marzo en la Arena Monterrey. Me gusta cantarla, vamos a hacer historia”. Poncho de Nigris

Por el momento, se desconoce al resto de los participantes de Ring Royale 2, pero las expectativas sobre el evento siguen creciendo en redes. ¿Quiénes serán el reto de los rivales?

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