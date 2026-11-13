¿Masad se echa para atrás? Revela que no ha firmado contrato con Poncho de Nigris para Ring Royale 2, VIDEO

Luego de que Poncho de Nigris destapara a Masad Altamimi como uno de los primeros confirmados para Ring Royale 2, el exhabitante de La casa de los famosos México sorprendió al revelar que aún no ha cerrado el trato con el organizador del evento. ¿Se echa para atrás? ¡Te contamos los detalles!

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Ring Royale alista su segunda entrega. / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la participación de Masad en Ring Royale 2?

A principios del mes de octubre, tras concluir la temporada de La casa de los famosos México 2026, Poncho de Nigris fue cuestionado por la prensa sobre los detalles de la esperada segunda edición de Ring Royale. Tal y como se había adelantado, Wendy Guevara fue una de las confirmadas, al igual que Masad.

“Puedo decir que va Wendy, pero no puedo decir la contrincante. Va a ser una pelea muy viral. Masad también, pero pues estamos buscando quién podría ser; ya tengo más o menos quién”. Pocho de Nigris

El polémico conductor y empresario regiomontano señaló que su objetivo era armar combates sumamente atractivos y virales que contaran con antecedentes o rivalidades reales entre los participantes, asegurando que esta nueva entrega superaría las expectativas del público. “No se trata de hacer pelear por hacer; tienen que tener un poco de historia las peleas”, añadió.

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¿Masad Altamimi estará en Ring Royale? / Redes sociales

¿Masad niega que haya firmado contrato para Ring Royale con Poncho de Nigris?

A pesar de que su nombre ya aparece oficialmente en la cartelera de Ring Royale 2, Masad generó revuelo al confesar ante los medios que, hasta el momento, no ha firmado ningún contrato formal con Poncho de Nigris para subirse al ring, además de mostrar poco interés en un enfrentamiento directo con Ese Pérez.

“Yo no he firmado nada, no sé este tema con mi manager. Espero no trabarme, no quiero decir nombres”, declaró el influencer. Asimismo, el exparticipante de LCDLFM reconoció que, aunque ha sostenido pláticas con el organizador, el acuerdo económico y legal sigue en el aire:

“Yo tuve mi plática con él (Poncho de Nigris), pero todavía no firmo contrato, no tenemos precio, pero esperamos que esté de verdad. Voy a hablar con mi manager y mis abogados”. Masad



Pese a admitir que no hay nada concreto en cuanto a su participación en el evento de boxeo de celebridades, Masad Altamimi se mostró sumamente entusiasmado ante la posibilidad de cerrar el trato próximamente, además, reiteró la buena amistad que tiene con Poncho de Nigris.

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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Ring Royale 2? Ellos son los confirmados

La segunda edición de Ring Royale ya tiene fecha y sede completamente confirmadas por Poncho de Nigris. El evento de boxeo entre creadores de contenido, conductores y personalidades del entretenimiento se celebrará el próximo 14 de marzo de 2027 en la imponente Arena Monterrey, Nuevo León.

La lista oficial de los primeros confirmados incluye a reconocidas figuras del medio artístico y digital como:

Wendy Guevara



Nicola Porcella



Óscar Burgos



Ernesto Chavana



Marcela Mistral



Marie Claire



Masad Altamimi



Konan Big



Aquivaldo Mosquera



Crista Montes de Oca (“Sargento Matute”)



Oliver Moreno



Pedro Osuna (“El Mario Brox”)



Maza Clan



Aunque aún no están todas las personalidades confirmadas, los fanáticos esperan que en las próximas semanas se definan más detalles y se anuncien de forma oficial los duelos estelares de la noche.

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