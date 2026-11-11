Marcela Mistral envía mensaje a doña Alegría en ‘La mansión VIP’ ¿le reclamó? “Me dieron ganas de llorar”

Aunque es bien sabido que las relaciones entre suegra y nuera son complicadas, la de Marcela Mistral y Leticia Guajardo está en otro nivel, pues incluso alguna vez, doña Alegría acusó a la esposa de su hijo de supuestos malos tratos.

Ahora, nuevamente, los dimes y diretes han empezado después de que trascendiera el Super Chat que Mistral le mandó a su suegra en ‘La mansión VIP’, ¿qué le dijo y por qué hizo llorar a doña Leticia? Aquí te damos todos los detalles.

Doña Lety destapa pleito con Marcela Mistral y salpica a Brenda Bezares / Redes sociales

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¿Qué es el Super Chat en ‘La mansión VIP’?

Es importante mencionar que a diferencia de otros realities de convivencia como ‘La casa de los famosos México’, en ‘La mansión VIP’ los fanáticos tienen la posibilidad de utilizar el Super Chat, una herramienta de votación e interacción con los participantes.

Durante las transmisiones 24/7, los seguidores pagan por dejar mensajes, mismos que la producción reproduce dentro del reality para que los habitantes los escuchen en tiempo real.

Personajes como Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Marcela Mistral han apoyado a sus favoritos del reality a través de esta herramienta.

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¿Qué mensaje le mandó Marcela Mistral a doña Alegría en ‘La mansión VIP’?

Mientras doña Alegría se estaba lavando los dientes, la alerta del Super Chat sonó en ‘La mansión VIP’, y para propios y extraños resultó que el mensaje era enviado de parte de Marcela Mistral.

La esposa de Poncho de Nigris aprovechó el mensaje para darla apoyo a su suegra, asegurando que es la más viral del reality y que ella y sus nietos están al pendiente de ella todo el tiempo.

“Soy Marcela, tu nuera favorita. Eres la más viral de México. Todo México te apoya. Tus nietos y yo, te vemos todo el tiempo. Has logrado todo, vas a sacar a todos de la casa doña Alegría, para ganar ‘La mansión’” Marcela Mistral

Como era de esperarse, doña Alegría reaccionó muy feliz al mensaje de su nuera, incluso asegurando que se había puesto sentimental: “me dieron ganas de llorar”, les dijo a sus compañeras de encierro.

Superchat de Marcela Mistral, dice Doña Alegría que le dieron ganas de llorar. Felicidades Marcela lo has logrado todo, sí te quiere 😌 #LaMansionVIP2 https://t.co/E4ybjogYeH — patts (@pattsgm) November 11, 2026

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¿Por qué Marcela Mistral y doña Alegría están peleadas?

A pesar de que Doña Alegría reaccionó muy feliz al mensaje de ‘la Musa’, las rencillas entre ellas han estado presentes a lo largo de los dos, pues en más de una ocasión, la mamá de Poncho ha asegurado públicamente que Mistral provocó un distanciamiento entre ella y su retoño.

Como si no fuera suficiente, doña Leticia ha mencionado que se siente humillada por no se tomada en cuenta en los logros de su nuera, argumentando que ella es quien le dio la vida a su marido. Antes de la llegada de su Super Chat, doña Alegría había arremetido contra Marcela Mistral asegurando: “me quitaste todo”.