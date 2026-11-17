Charlotte Lascuráin no dudó ni un segundo en arremeter contra Leticia Guajardo, ‘Doña Alegría’, y la tachó de “transfóbica, clasista y misógina” por cuestionar y poner en tela de juicio la verdadera identidad de ‘la Cukis’, su compañera en el reality ‘La mansión VIP 2', con comentarios desafortunados que las volvieron virales en muy poco tiempo.

Doña Alegría en ‘La mansión VIP’ / G @charlotte_lascurain15, @la.cukissss y redes sociales

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¿Qué pasó con Doña Alegría y ‘la Cukis’ en ‘La mansión VIP’?

Recordemos el comienzo de todo. En el reality, Doña Alegría mencionó: “¿No tienes visa?”, a lo que ‘la Cukis’ contestó: “No tengo”. Pero lo que causó indignación entre el público fue que la mamá de Poncho de Nigris le dijo a la popular influencer: “Tienes que tramitarla con el nombre de hombre”. A lo que la creadora de contenido respondió de forma incómoda: “No soy hombre, soy mujer”.

Tras este suceso, Lascuráin nos dijo lo que piensa sobre los comentarios de la matriarca de la familia De Nigris en el reality. “Eso es transfobia por parte de la señora. Es una falta de respeto. No está padre que una persona de 90 años como ella diga ese tipo de cosas. No tiene el derecho a preguntarle a alguien si es hombre o mujer”.

“Ya quiero que saquen a la pinche vieja de La mansión. Ya súbanme al ring con ella (ríe)”. Charlotte Lascuráin

Doña Alegría y ‘la Cuikis’ en ‘La mansión VIP’ / IG @charlotte_lascurain15, @la.cukissss y redes sociales

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Charlotte Lascuráin lanza dardo en contra de Doña Alegría: ¿qué le dijo?

Sin temor a nada, se le fue a la yugular, ya que considera que su comportamiento con otras compañeras no es el mejor: “Es una señora transfóbica, clasista, misógina y de la Revolución mexicana. Hace comentarios fuera de lugar. Además, es envidiosa con las mujeres jóvenes. Me di cuenta de que ignora a Karely Ruiz. Le hacía caras de ‘fuchi’ a ‘la Cukis’”

Lascuráin se sintió mal al ver con pocos ánimos a la figura de internet: “(‘Doña Alegría’) lo dijo en un tono burlesco, y no se vale. No es algo de risa. Se me hace muy mala onda que la producción permita esto. Vi que ‘la Cukis’ se sintió mal. La vi muy bajoneada. No le gusta que le pregunten ese tipo de temas”.

Aprovechó la entrevista para confirmar que ‘la Cukis’ es una mujer transexual.

“¡Es una chica trans! Juega con el tema para dar de qué hablar, pero es obvio que es trans. No la conozco; sin embargo, he visto fotos de cuando era niño, antes de su transición, solo que nadie tiene el derecho de decirle que debe sacarse su pasaporte o visa como hombre”. Charlotte Lacuráin

La influencer considera que ‘doña Alegría’ tiene problemas de autoestima e inseguridad. “Se siente superior y la perfecta. La entiendo, porque la gente de años atrás era cerrada e ignorante. Es una persona que no estudió. Yo creo que por eso”.

Y aunque Charlotte defendió a ‘la Cukis’, también confesó lo que le desagrada de ella. “¡Es una inventada y no dan risa sus chistes! No le creí que se haya caído al entrar a ‘La mansión VIP’. No me llevo bien con ese tipo de personalidades. Siento que no la soportaría. No me agrada que oculta ser una chica trans, eso genera odio e ignorancia. Pudieron haber metido a alguien más. Ahí sí coincido con Doña Alegría”.

La Cukis en ‘La mansión VIP’ / G @charlotte_lascurain15, @la.cukissss y redes sociales

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Charlotte Lascuráin lista para entrar nuevamente al quirófano, ¿qué ‘arreglito’ se hará?

En otros temas, Charlotte reveló que pronto entrará al quirófano. “Los resultados (de sus implantes) han sido positivos. Pronto me verán con nuevas cirugías (ríe). Me quiero hacer la luxación de costillas. Deseo tener una minicinturita. Al mismo tiempo, me realizaré una lipoescultura. Aprovecharé las fechas decembrinas”.

Asegura que su nueva imagen le ha traído nuevos pretendientes. “Los implantes me costaron alrededor de 100 mil pesos. La lipoescultura y la luxación de costillas me saldrán en 250 mil. Obviamente súmenle los gastos colaterales por los cuidados que tendré. He tenido muchísimo pegue por todos lados. Los hombres se vuelven locos cuando ven bubis grandes”.

Finalmente, sobre sus proyectos, dijo: “Próximamente tendré una gira con ‘Aimep3’. Nos verán en los antros. Ya tenemos 30 fechas, más de 20 compradas. Me pone muy feliz”

Charlotte Lascuráin en exclusiva para TVNotas / IG @charlotte_lascurain15, @la.cukissss y redes sociales

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¿Quién es Charlotte Lascuraín?

Charlotte Lascuráin

Lanzó su canción “Roast Yourself Challenge | Resubidop3” . Próximamente tendrá una gira con la youtuber ‘Aimep3’ , con el Tour P3 2027.

. Próximamente tendrá una gira con la youtuber , con el Tour P3 2027. Cuenta con 1.6 millones de seguidores en TikTok y 214 mil en Instagram.

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