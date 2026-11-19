La mansión VIP 2 ha dejado una nueva polémica en redes sociales, luego de que una de sus participantes (con presunto vínculo romántico con Tito Double P) revelara que él y Gabito Ballesteros mantienen una relación... ¡más allá de lo amistoso y profesional! ¿Qué dijo exactamente?

¿Sacaron del clóset a Gabito Ballesteros? / Redes sociales

¿Qué participante de La mansión VIP 2 habló sobre Tito Double P y Gabito Ballesteros?

Actualmente se encuentra Odette Orlena participando en La mansión VIP 2, y se ha convertido en una de las favoritas, pues ya tiene una importante trayectoria en redes sociales desde hace tiempo.

De igual manera, Odette fue relacionada sentimentalmente con Tito Double P, el famoso cantante mexicano conocido por formar parte del movimiento de los “corridos tumbados” en nuestro país.

Circularon fotos de ellos juntos y fue en ese momento que los rumores de romance crecieron cada vez más. Sin embargo, ambos dijeron que se trataba solo de una “ estrategia de marketing ” y que son buenos amigos.

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¿Tito Double P y Orlena fueron novios? / Redes sociales

Aseguran que Tito Double P y Gabito Ballesteros presuntamente son gays: ¿por qué?

Estas fuertes declaraciones fueron hechas por la propia Odette Orlena en La mansión VIP 2, mientras la gran mayoría de los presentes se encontraba durmiendo en la noche.

Aunque en un principio ella dijo que “no podía decir nada”, el mismo momento terminó por casi “orillarla” a hablar sobre su relación con Tito Double P, aunque el desenlace fue diferente al esperado.

Odette dijo “ Es gay ” y mientras los otros dos preguntaban “ ¿Quién? ” ella dijo “ El que mencionaron ayer ”, y el otro comentó “ Tito ” momento en el que todos soltaron la carcajada y también frente a la incredulidad de uno de ellos.

Lo más fuerte vino después, ya que además de que Odette dijo haberse enamorado de él, aseguró que un tal “B” (Ballesteros según internautas) presuntamente habría tenido relaciones con Tito: “ Pues sí, porque se lo cog* ”, dijo Odette.

Esta información NO ha sido confirmada de manera oficial, y solo corresponde a lo dicho por Odette y los rumores que han circulado en redes sociales. ¿Será que sí?

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❌❌QUE FUERTE❌❌ Odette revela que Tito doble P es gay y se da amor con Gabito Ballesteros #LaMansionVip #LaMansionVip2 https://t.co/iOet3puQOJ — joh (@culturejoh) November 19, 2026

¿Cómo reaccionó Tito Double P a su presunta relación con Gabito Ballesteros?

Hasta el momento de esta nota, ni Gabito Ballesteros ni Tito Double P han contado algo acerca de las declaraciones de Odette Orlena, pero se espera que puedan decir algo al respecto.

Por otro lado, hay fans que se han enojado, ya que consideran que Odette no tiene derecho a revelar la orientación sexual de nadie, en caso de que así fuera, y lo ven como una falta de respeto.

Casi de manera paralela a esto, Gabito Ballesteros también estuvo en polémica tras ser detenido hace unos días después de dar un concierto en Querétaro.

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