A pocos días del estreno de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, ya han surgido algunos momentos polémicos, como la borrachera de Paolita Suárez, que provocó numerosas reacciones entre los espectadores.

Precisamente, la integrante de ‘las Perdidas’ vuelve a estar bajo la lupa luego de protagonizar un momento de tensión con la influencer Karely, situación que ha despertado rumores sobre una supuesta enemistad entre ellas.

Y es que, en los últimos días, la relación entre ambas ha estado marcada por distintos roces y situaciones que muchos interpretan como señales de una mala convivencia.

¿Qué ha pasado entre Karely y Paolita? Te contamos.

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Karely y Paolita en La mansión VIP / Redes sociales

¿Qué pasó entre Karely y Paolita Suárez en ‘La mansión VIP 2' y por qué surgieron rumores de enemistad entre ellas?

Todo oc urrió mientras todos los participantes estaban en una convivencia en el jacuzzi de ‘La mansión VIP’ y comenzaron a jugar ‘semana inglesa’, en la que Karely terminó dándole una cachetada a Paolita, como parte del juego.

Sin embargo, la fuerza del golpe provocó muchas reacciones, pues algunos consideraron que la influencer habría golpeado fuerte e intencionalmente a Paolita Suárez, por lo que comenzaron a especular que habría rencillas entre ellas.

Aunque el tenso momento se dio durante el juego, la situación despertó dudas sobre la relación entre ambas, especialmente porque no ha sido el único episodio de tensión.

Y es que, días antes, Karely también tuvo otro momento polémico, luego de que tomara una de sus paletas de maquillaje de Paola y la tirara a la basura.

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karely ruiz cachetea a paolita suárez por haberse enterado que se acostó con su esposo en el pasado #LaMansionVip https://t.co/A5pNDaJotr — 🫕 (@kabumial) November 17, 2026

¿Por qué Karely tiró el maquillaje de Paolita Suárez a la basura?

Un día antes de la cachetada, hubo otro momento que evidenció la tensión entre Karely y Paolita Suárez. Todo comenzó cuando la influencer, visiblemente molesta, le pidió a Paolita que no le hablara. Ante esto, la integrante de ‘las Perdidas’ respondió que su enojo no era problema de ella.

Poco después, Karely tomó una paleta de maquillaje de Paolita y la arrojó al bote de basura que se encontraba cerca de los tocadores. Más tarde, se observa a la integrante de ‘las Perdidas’ desconcertada al no encontrar sus cosméticos, mientras Karely permanece junto a ella y le ayuda a buscarla.

Este gesto también fue interpretado por algunos espectadores como una conducta de mala fe o una provocación hacia Paolita, por lo que surgieron nuevos rumores sobre una posible enemistad entre ambas influencers.

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Karely y Paolita Suárez / Captura de pantalla

¿Karely y Paolita Suárez tienen problemas personales en ‘La mansión VIP 2'?

Hasta el momento, ni Karely ni Paolita Suárez han declarado tener problemas personales con la otra o han confirmado que exista una rivalidad entre ellas. Los rumores de una supuesta enemistad surgieron a partir de estos momentos de tensión que han dentro del reality.

Sin embargo, ninguna de las dos ha expresado abiertamente que exista algún conflicto más allá de lo ocurrido durante la convivencia, por lo que no se puede confirmar que tengan una mala relación.

Para el público, Paolita Suárez es la participante que más contenido ha dado en ‘La mansión VIP’ 2, por su sentido del humor y forma de llevarse con los demás.

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