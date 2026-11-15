¿Paola Suárez y Bellakath las mejor pagadas de La mansión VIP 2? Revelan sueldos presuntamente de los participantes

La segunda temporada de ‘La mansión VIP’ comenzó con todo. Estrenada el pasado 8 de noviembre, ya ha dado mucho de qué hablar por las polémicas de los nuevos participantes. Entre las más comentadas han estado la repentina salida de Dani Flow a horas de su ingreso y la molestia de ‘doña Alegría’ después de que le hicieran una especie de baile sensual.

En medio de todo esto, se filtran los presuntos sueldos que perciben los famosos por entrar al proyecto digital creado por ‘HotSpanish’. Te contamos lo que se sabe.

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La mansión VIP 2 se estrenó el 8 de noviembre / Redes sociales

¿Por qué Dani Flow decidió abandonar ‘La mansión VIP 2’?

La entrada de Dani Flow a ‘La mansión VIP 2’ fue toda una sorpresa. El reggaetonero ingresó acompañado de Bellakath y hasta cantaron su sencillo ‘Reggaeton Champagne’. Luego de que ‘HotSpanish’ se retirara del lugar, muchos fans notaron un comportamiento extraño por parte de la celebridad.

Y es que el intérprete de ‘Martillazo’ se alejó de todos y se fue a acostar. Posteriormente, se acercó a una cámara para anunciar que abandonaba el show. Expresó que el proyecto “no era lo que pensaba” y pidió una disculpa por su decisión.

En una entrevista reciente con ‘Sale el sol’, Flow admitió no saber por qué optó por irse del show y adelantó que iría con su psicólogo para saber lo que estaba pasando.

En redes sociales, ha circulado la versión de que realmente se salió del reality por un tema de abstinencia. Así lo informó la cuenta de X de ‘La tía Sandra’:

“El concursante que abandonó el reality no se fue por no soportar el confinamiento, sino por la abstinencia. Necesitaba consumir dro…y estar lejos de lo que necesitaba se volvió insoportable. Seamos claros. Sin rodeos ni tergiversaciones”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, esta especulación no ha sido confirmada. En tanto que el cantante insiste en que todo había sido por una situación de salud mental.

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Dani Flow deja La mansión VIP 2 / Redes sociales

Los sueldos presuntamente de los participantes de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’

Según lo que han reportado diversos medios digitales, la mejor pagada de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’ presuntamente sería Karely, la creadora de contenido para adultos, con un estimado de 350 mil a 500 mil pesos por semana, supuestamente.

Después de ella, presuntamente iría Bellakath con 300 mil pesos semanales. Otros creadores de contenido como Rod Contreras y Cintia Cossio presuntamente ganarían 250 mil pesos. En tanto que Paola Suárez, pese a su popularidad, presuntamente tendría un sueldo de entre 100 mil y 180 mil pesos.

El resto de los participantes gozarían presuntamente de un sueldo de entre 30 mil pesos y 50 mil pesos semanales. Los peor pagados presuntamente serían Abel Robles, Cukis, Jorjais, Jlexis y Odette Orlena.

Cabe mencionar que esta información no ha sido corroborada hasta el momento, por lo que todo queda en calidad de rumor hasta que se demuestre lo contrario.

Esto ganarían los participantes de La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Dani Flow pagará una multa por abandonar ‘La mansión VIP 2’?

Según Dani Flow, no tuvo problemas con ‘HotSpanish’ por haber abandonado ‘La mansión VIP’. El influencer detalló que le iban a pagar 200 mil semanales por estar en el proyecto.

Aunque no confirmó si deberá pagar una multa, afirmó no tener ningún inconveniente en cumplir alguna clase de sanción, pues comprende que él quiso salirse del show antes de tiempo.

“Yo no tengo ningún problema con Hot Spanish y con todas las consecuencias me salí porque primero estaba mi estado mental. Se me había dicho que iba a tener un psicólogo ahí a la mano y se tardaron mucho en hacerme caso, me estaban omitiendo y eso no lo mandaron en el en vivo, pero todo bien”, sentenció.

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