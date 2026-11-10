Dani Flow rompe el silencio sobre La mansión VIP 2: ¿Arregló su salida? “Tampoco pensaba durar un mes” VIDEO

Días después de que Dani Flow abandonó La mansión VIP 2 a solo cuatro horas de su entrada, el intérprete de ‘Reggaeton Champagne’ rompió el silencio sobre las razones que marcaron su salida del reality 24/7 de internet, en medio de especulaciones por un supuesto pacto con HotSpanish. ¿Había un contrato de por medio? ¡Te contamos los detalles!

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Dani Flow se sincera sobre su salida de La mansión VIP 2. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Dani Flow de La mansión VIP a solo unas horas de su estreno?

Durante el estreno de La mansión VIP 2, Dani Flow sorprendió al ser anunciado como participante del reality show 24/7. Su llegada ocurrió junto a Bellakath, con quien emocionó al resto de los integrantes al interpretar la polémica canción ‘Reggaeton Champagne’.

Pese a que todo parecía marchar bien e incluso el cantante fue asignado al equipo de ‘Barullo’, sorprendió a propios y extraños al dirigirse a las cámaras y expresar sus deseos de abandonar la competencia, lo que de inmediato generó preocupación entre los millones de internautas conectados.

“Me siento muy, muy avergonzado con él, con el equipo. No es solo el primer día; o sea, llevamos desde el miércoles aislados y eso. Si me dieron la chance de entrar fue porque creyeron en mí y la verdad me siento muy mal de fracasar”. Dani Flow

Tras su sincera plática ante las cámaras, Dani Flow abandonó el reality show sin despedirse de sus compañeros. Su repentina partida desató intriga sobre la llegada de un reemplazo, pero no fue hasta horas después cuando HotSpanish confirmó que entraría un nuevo participante, cuya identidad aún se mantiene bajo secreto.

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La mansión VIP 2: Dani Flow abandonó el reality horas depsués de ingresar. / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Dani Flow tras su salida de La mansión VIP 2 a solo unas horas de entrar al reality?

En entrevista para el programa Sale el sol, Dani Flow rompió el silencio sobre su repentina salida de La mansión VIP 2 a solo unas horas de haber ingresado. De acuerdo con el intérprete de reguetón, desconoce exactamente qué le ocurrió, aunque considera que pudo tratarse de un cuadro de ansiedad, esperara a acudir con su especialista.

“La verdad no te podría decir bien qué es lo que tuve; apenas voy a ver a mi psicólogo en los próximos días y ahí veré”. Dani Flow

En ese mismo espacio, el cantante mexicano aprovechó para agradecer a la producción por haberle permitido abandonar el reality en el momento en que lo solicitó. Además, descartó tener algún problema con HotSpanish tras su decisión y, respecto a las penalizaciones económicas, aclaró que todo se encuentra en manos de sus abogados, confirmando que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de demanda por su salida.

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¿La salida de Dani Flow de La mansión VIP 2 ya estaba pactada con HotSpanish?

En medio de las versiones sobre el posible ingreso de Aldo de Nigris a La mansión VIP 2 para sustituirlo, Dani Flow desmintió rotundamente los rumores que aseguraban que su salida ya estaba pactada. Las especulaciones cobraron fuerza luego de que salieran a la luz fechas de conciertos que no fueron canceladas a pesar de su ingreso al reality.

El cantante explicó que las fechas de sus conciertos no fueron pospuestas a pesar de que él lo solicitó, pues por cuestiones económicas su equipo prefirió esperar hasta el último momento para evaluar la reprogramación. Sin embargo, admitió que aún no sabe si se llevará a cabo dicho calendario, ya que no ha terminado de asimilar que el público presenció una faceta que suele reservar para su familia.

“La verdad tampoco pensaba durar un mes, pero era cero planeado. Sí están las fechas; sin embargo, todavía no sé si voy a ir. No me siento muy bien todavía, no en el sentido de la ansiedad, sino como que me da mucha pena que me hayan visto llorar. Es una imagen que cuido mucho y me siento un poco vulnerable”. Dani Flow

De esta forma, Dani Flow descartó tener problemas con la producción de La mansión VIP 2 y agradeció el cariño de su público, pues aunque salió con el temor de ser juzgado o rechazado por haber abandonado el proyecto tan rápido, se encontró con el respaldo incondicional de sus fanáticos.

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