Dani Flow se lanza contra Ángela Aguilar en plena gala de premios y dice: “Me cae gordísima por payasa” VIDEO

Luego de que el reguetonero mexicano, Dani Flow, colaborara con Aleks Syntek hace unos días, la atención volvió a recaer sobre él, pues lanzó un fuerte mensaje en contra de Ángela Aguilar, desatando el debate en redes sociales. ¿Qué dijo exactamente?

Dani Flow arremete contra Ángela Aguilar / IG: @daniflowir

¿Cuándo fue la colaboración entre Dani Flow y Aleks Syntek?

Aleks Syntek se presentaba en el Foro del Lago, en León, Guanajuato, cuando Dani Flow irrumpió de manera inesperada en el escenario. Llegó justo cuando iba a cantar “ Tú necesitas ”.

El reguetonero agarró el micrófono e interpretó un breve arreglo urbano que hizo vibrar a los asistentes. La aparición fue una verdadera sorpresa, pues el encuentro no había sido anunciado previamente.

Uno de sus momentos más curiosos fue cuando Dani dijo lo siguiente: “ Ando con la versión mexa de Elton John, un ruido para Aleks Syntek de Leóoooooon ”, haciendo que los asistentes explotaran en júbilo.

El encuentro se hizo viral rápidamente, más aún por las continuas declaraciones de Aleks respecto al reguetón, asegurando que es un género “fácil de hacer”.

Te puede interesar: Dani Flow revela que habló en privado con Aleks Syntek y se reunirán pronto, ¿se viene colaboración?

Aleks Syntek y Dani Flow colaborando juntos / Redes sociales

¿Qué dijo Dani Flow sobre Ángela Aguilar?

Dani Flow aprovechó un reciente encuentro con la prensa para hablar de sus recientes colaboraciones, en específico, de Aleks Syntek y el famoso debate del reguetón como corriente musical.

El cantante fue cuestionado sobre lo ocurrido con Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar que tuvo un concierto “sin llenar”, y Dani afirmó que a todos les pasa. Lo que llamó la atención fue su defensa a Leonardo y Majo: “ Es el único que se rescata de los Aguilar, bueno, y Majo ”, aseveró.

Cuando le preguntaron sobre Ángela, Dani aseguró que “no le cae bien”, aún cuando tiene buena voz:

Ángela me cae gordísima. Mi hija también es una niña consentida, pero hay que darse cuenta de cuando se está actuando de manera equivocada y de cuando eres payasa. Canta increíble, pero eso no basta en estos tiempos. Dani Flow

Sobre el conflicto con Cazzu, Dani Flow prefirió no entrar en detalles:

No sé que habrá pasado con Cazzu... pero a mí Ángela me cae mal por payasa. Dani Flow

Sus respuestas rápidamente causaron debate, pues a pesar de todo, creen que él tampoco ha tenido una imagen limpia frente al público. ¿Tú qué opinas de sus palabras?

Lee: Dani Flow se casa con Joselyn, una de sus novias ¡y deja fuera del matrimonio a su otra novia! ¿Qué paso?

¿Dani Flow colaboraría con Ángela Aguilar?

Dani Flow, quien se convirtió en papá por tercera vez, cerró su intervención con una negativa a la posibilidad de colaborar musicalmente con Ángela Aguilar, afirmando que nunca grabaría una canción con ella: “ No, nunca ”, dijo el reguetonero.

Pese a todo, el cantante sí abrió las puertas a una colaboración con Majo Aguilar , a quien destacó por su gran talento vocal y, probablemente, por estar lejos de las polémicas de la dinastía.

Tal vez te interese: Dani Flow se burla de Christian Nodal y lo compara con Yolanda Saldívar: ¿Qué fue lo que dijo? VIDEO