Ella sería la nueva novia de Peso Pluma, a meses de haber terminado con Kenia Os: ¿De quién se trata? FOTOS

El cantante y ex de Kenia Os, Peso Pluma, podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor. La “Doble P” fue visto con una misteriosa mujer, y en redes sociales ya están preguntándose por la identidad de la joven. ¿Quién es y de dónde viene?

¿Peso Pluma con nueva conquista tras Kenia Os? / IG: @pesopluma / @keniaos

¿Cuándo terminó la relación entre Peso Pluma y Kenia Os?

No se conoce la fecha exacta en que terminó la relación entre Peso Pluma y Kenia Os, pero fue el 6 de junio de este 2026 cuando ambos difundieron un comunicado en el que confirmaron el fin del noviazgo.

Durante las semanas previas, las redes sociales se llenaron de rumores sobre una posible separación. Algunas versiones incluso hablaban de una supuesta infidelidad, algo que no se confirmó.

Este era el mensaje de ambos:

A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Comunicado de Peso Pluma y Kenia Os

La noticia, ya de por sí impactante para sus seguidores, marcó el comienzo de una larga cadena de rumores, uno de ellos, la posibilidad de que Peso Pluma tuviera a otra mujer desde aquel entonces. ¿Se confirmó?

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¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os? / Mezcalent, Canva

Filtran FOTOS de la presunta nueva novia de Peso Pluma

Las versiones sobre un nuevo romance de Peso Pluma, ex de Kenia Os, surgieron durante las actividades de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrados en Miami, Florida.

Según lo reportado por la especialista en espectáculos, “Chamonic”, el artista habría asistido acompañado por una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, quien estuvo cerca de él durante los eventos relacionados con la ceremonia.

Esto es lo que dijo la periodista:

Peso Pluma tendría una nueva conquista, y se trata de una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, con la que lleva saliendo 2 meses. Peso Pluma y ella están en Miami, fue quien lo acompañó a los Premios Billboard. Chamonic

No se ha confirmado de manera oficial que, en efecto, ella sea la nueva novia de Peso Pluma , pero la cercanía de ambos ha puesto a sus seguidores a preguntase... ¿cuál es el nombre de la joven?

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¿Quién es la nueva novia de Peso Pluma tras ruptura con Kenia Os? / Redes sociales y canva

¿Cuál es el nombre de la presunta nueva novia de Peso Pluma?

Aunque “Chamonic” no dijo el nombre de la supuesta nueva novia de Peso Pluma, pero, según sus fuentes, no es la primera vez que a esta chica la relacionan con algún famoso:

Personas que aseguran conocerla me cuentan que anteriormente se le ha relacionado con algunos otros famosos. Chamonic

Mientras tanto, la creadora de contenido también afirmó que, supuestamente, Peso Pluma estaría llenando de regalos y presentes a la joven, algo tradicional en el cantante.

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