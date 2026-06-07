¿Peso Pluma confirma infidelidad a Kenia Os? Lo captan con esta cantante tras anunciar su ruptura: VIDEO

Lo que comenzó como un simple rumor terminó siendo una realidad: Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura tras poco más de un año de relación. Desde hace varias semanas, se venía hablando sobre una aparente crisis entre ellos, algo que se vio reforzado cuando ambos lloraron en sus respectivos conciertos.

Una de las teorías más sonadas sobre la ruptura ha sido la infidelidad. Se dice que la llamada ‘Doble P’ engañó a la también influencer. La especulación parece confirmarse después de que se comenzara a viralizar un video entre el cantante y una guapa celebridad. Te contamos los detalles.

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Kenia Os y su ruptura con Peso Pluma / Mezcalent

¿Qué dijeron Peso Pluma y Kenia Os sobre su ruptura?

El pasado 6 de junio, Kenia Os y Peso Pluma, quienes se conocieron a finales de 2024, lanzaron un comunicado dando a conocer su separación. Sin ahondar mucho en detalles, afirmaron que todo se terminó de la mejor forma y pidieron al público que respetara su privacidad en estos momentos tan complicados.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, se lee.

El anuncio llega poco después del zafarrancho que se armó cuando la cantante llegó a la CDMX. La seguridad de la celebridad y la prensa se enfrentaron. En algún punto, ella salió lastimada. Si bien culpó a los medios, poco después una fuente a TVNotas confirmaría que realmente fue la escolta quien le pegó por accidente en el cuello.

Justo después de esto, Kenia lanzó un mensaje diciendo que aún no se sentía “lista” para hablar de ciertos temas. No explicó más, pero se intuyó que se refería a la ruptura con Peso Pluma.

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Comunicado de ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

La ‘nueva’ conquista de Peso Pluma tras la ruptura con Kenia Os

Hace unas horas, comenzó a hacerse viral un video de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, bailando muy de cerca con la cantante brasileña Anitta. Según la persona que dio a conocer el material, la grabación habría sido obtenida poco después de que se oficializara la ruptura entre él y Kenia.

“Peso Pluma captado ayer con Anitta después de terminar con Kenia OS”, manifestó. En las imágenes, se puede ver al cantante sonriente mientras que la celebridad, aparentemente, le “perrea”.

El momento ha causado mucha controversia. Si bien algunos creen que solamente son amigos, otros sospechan que podría haber algo más entre ellas.

Cabe destacar que, en 2025, se dijo que estaba comprometida con Ian Bortolanza. Y es que se le vio luciendo un anillo. No obstante, esta información nunca fue confirmada. Recordemos que, pese a ser una gran estrella, la brasileña ha intentado mantener su vida personal lo más privada posible.

Peso Pluma captado ayer con Anitta después de terminar con Kenia OS 😳 pic.twitter.com/4reigz3ABo — SOLICITADO (@Solicitado__) June 7, 2026

¿Peso Pluma es un hombre infiel?

Esta no es la primera vez que Peso Pluma es tachado de infiel. En 2024, se dijo que había engañado a su exnovia, Nicki Nicole. En aquel entonces, surgieron imágenes del cantante compartiendo momentos cariñosos con una mujer identificada como Sonia Sahar en Las Vegas.

Luego de que el video se hiciera viral, Nicole anunció su ruptura con el artista. Aunque nunca dio los motivos, escribió un mensaje que, para muchos, confirmaría el adulterio: “La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable”, manifestó.

Cabe mencionar que, hasta ahora, el mexicano no ha mencionado nada sobre su separación con Kenia o su encuentro con Anitta.

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