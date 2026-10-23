Ángela Aguilar: Desmienten a hombre que aseguró ser el nuevo director creativo de la cantante, ¿estafa? “Es falsa”

Un día después de que Lyn May arremetiera contra Ángela Aguilar, la cantante volvió a convertirse en tema de conversación, aunque esta vez no por alguna declaración suya.

En los últimos días, comenzó a circular un video de un hombre que aseguró ser el nuevo director creativo de Ángela e incluso habló sobre el supuesto plan que implementaría para renovar su imagen pública.

Sus declaraciones generaron dudas entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la veracidad de sus afirmaciones. Ante la polémica, ya surgieron señalamientos que desmienten su versión. ¿Qué se sabe de este caso?

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Ángela Aguilar / Instagram: @angela_aguilar

¿Quién es el conferencista que aseguró ser el nuevo director creativo de Ángela Aguilar?

El hombre que aseguró ser el nuevo director artístico de Ángela Aguilar es Arturo Villegas, un conferencista y coach de vida que generó polémica tras publicar un video en redes sociales en el que afirmó que había sido contratado para rescatar la imagen pública de la cantante.

De acuerdo con su perfil profesional, Villegas se especializa en temas de desarrollo humano, felicidad laboral, liderazgo y productividad. Se presenta como conferencista internacional y fundador de Positive Management School, una escuela de negocios enfocada en el desarrollo profesional y organizacional.

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¿Qué dijo Arturo Villegas sobre los cambios que supuestamente haría en la imagen de Ángela Aguilar?

En su mensaje, Arturo Villegas aseguró que Ángela Aguilar atraviesa una crisis de imagen pública por las críticas que recibió tras su matrimonio con Christian Nodal. Según el conferencista, la cantante pasó de ser considerada una de las jóvenes promesas del regional mexicano a convertirse en una “villana nacional”, por lo que consideró que enfrenta un rechazo desproporcionado y que existe un trato “machista” hacia ella en comparación con su esposo.

“De ser la princesa del regional, amada por la dinastía Aguilar, pasó a villana nacional por casarse con Nodal (...) Mi crítica es a la hipocresía mexicana y al machismo selectivo: castigamos con todo a la mujer que se fijó en un hombre con pareja, pero los conciertos de Nodal siguen llenos (...) Eso es machismo puro disfrazado de justicia en redes.” Arturo Villegas

Ante esta situación, Villegas presentó una estrategia que, según dijo, serviría para recuperar la aceptación del público, la cual consistía en que la intérprete se alejara del ojo público durante seis meses, con la intención de reducir la exposición a las críticas.

Como segundo punto, planteó un cambio en la narrativa de su carrera musical, con un álbum con el título ‘La villana’, con el que Ángela podría adoptar ese calificativo y proyectar una imagen más adulta. Finalmente, propuso que ofreciera una única entrevista fuera de México para hablar de su historia y afrontar la polémica.

“Uno, retiro táctico de 6 meses de México, cero alfombras, cero conductora, que el odio se muera de hambre sin su presencia. Dos, cambio de narrativa, dejar a la niña de La Llorona y apropiarse del insulto con un disco adulto llamado ‘La villana’. Tres, una sola entrevista fuera de México, sin llorar, asumiendo su historia. En México no se pide perdón, se impone respeto.” Arturo Villegas

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Arturo Villegas, supuesto nuevo director creativo de Ángela Aguilar / Captura de pantalla

Afirman que la información de Arturo Villegas sobre Ángela Aguilar es falsa

Después de que el video de Arturo Villegas se hiciera viral, surgieron dudas sobre si realmente trabajaba con Ángela Aguilar y si había sido contratado para dirigir su imagen pública.

Ángela Aguilar / Foto: Redes sociales

Sin embargo, conductores del programa '¡Siéntese quien pueda!’ señalaron que esta información es falsa y desmintieron que Villegas sea el nuevo director creativo de la hija de Pepe Aguilar.

Asimismo, reiteraron que su trayectoria profesional está relacionada con las conferencias y el coaching, y que no existe información confirmada que lo vincule laboralmente con la cantante.

“En las últimas horas ha aparecido un señor que dice ser director creativo de Ángela Aguilar. Quiero decirles que es un conferencista, que es información falsa y que no es director creativo.” Conductor de '¡Siéntese quien pueda!’

La cantante no ha dejado de generar polémica, pues recientemente, Ángela Aguilar dio fuertes declaraciones sobre la música de Shakira.

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