¿Fiesta de Ángela Aguilar fue como la de la hija de Nodal y Cazzu? Esto sabemos tras decoración y menú: FOTOS

Ángela Aguilar (tras rumores de divorcio) celebró su cumpleaños 23 en compañía de Christian Nodal, amigos y familiares. Sin embargo, la polémica no estuvo ausente, pues acusaron a la cantante de presuntamente haber copiado la temática de la fiesta que Cazzu le hizo a su hija. ¿Es verdad?

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 23 / Redes sociales

¿Cuál fue el menú de comida en la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar?

El cumpleaños de Ángela Aguilar fue privado, pero poco a poco han sido filtradas algunas fotos del evento, así como del menú que degustaron los invitados que estuvieron presentes en la fiesta.

Lejos de la comida tradicional mexicana, los alimentos fueron algunos platos costosos, por lo que fue uno de los temas de los que más se habló. Entre los platillos se encontraban:



Rollos de langosta,

Caviar,

Atún picante y arroz crujiente,

Hamburguesas de carne wagyu, entre otros más.

Otro de los aspectos que generó críticas fue el tipo de decoración utilizada, pues internautas afirman que fue algo similar a lo usado por Cazzu en el reciente cumpleaños de su hija. ¿Sí?

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Menú de comida en fiesta de Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar copió decoración del cumpleaños de la hija de Cazzu y Christian Nodal?

Esta pregunta comenzó a circular en redes desde la mañana de este viernes 9 de octubre, ya que algunas cuentas en redes compartieron fotos en las que aparecía la decoración del cumpleaños de Ángela Aguilar, siendo comparada con la fiesta de la hija de Christian Nodal.

En dichos contenidos, la fiesta de la niña aparece tematizada con Mulán, la princesa de Disney, mientra que los manteles, cortinas y demás accesorios son de un color rojo intenso.

Del otro lado, son presentadas fotos correspondientes a la fiesta de Ángela, utilizando colores y algunos accesorios que internautas dijeron que eran similares y, en algunos de los casos, tachando a Ángela como “copiona":



“ Parece que esa cantante compite con la pequeña y no con su mamá ”,

”, “ Insisto, lo peor es que Nodal lo permite ” y,

” y, “ Yo creo que es para burlarse ”.

El debate continúa creciendo en redes sociales, ya que algunos sugieren que las imágenes del cumpleaños de la pequeña son hechas con IA y no corresponden a una fiesta con este tipo de arreglos. ¿Tú qué opinas?

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¿Qué mensaje le dedicó Christian Nodal a Ángela Aguilar por su cumpleaños?

Mientras tanto, Christian Nodal publicó una foto de Ángela Aguilar en la mesa durante la cena con la que celebraron el cumpleaños 23 de la hija de Pepe Aguilar.

La imagen, que subió a sus historias de Instagram, llevaba de fondo la canción “ Mañanitas tapatías ”, interpretada por el mismo Pepe Aguilar, e iba acompañada del siguiente mensaje:

Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al Sol a tu lado. Te amo con todo mi ser. Christian Nodal a Ángela Aguilar

Todo esto sucede en medio de rumores que indican una presunta batalla legal entre Christian Nodal y Cazzu que puede aproximarse en siguientes semanas.

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