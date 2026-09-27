¿Christian Nodal agredió físicamente a Ángela Aguilar? Aseguran que el cantante presuntamente la “jaló": VIDEO

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, no solamente por una presunta “escena de celos”, pues ahora acusan al cantante mexicano de una supuesta agresión a la hija de Pepe Aguilar. ¿Qué se dice exactamente?

¿Ángela Nodal y Christian Nodal se pelean? / Instagram

¿Ángela Aguilar le hizo una escena de celos a Christian Nodal recientemente?

Christian Nodal y Ángela Aguilar acudieron al evento organizado por la Universidad Anáhuac, Los 300 líderes, pero su presencia llamó la atención por un curioso momento captado en cámara.

Según lo informado por la periodista Shanik Berman, los cantantes acudieron al encuentro celebrado el pasado 4 de septiembre, acompañados por un equipo de siete elementos de seguridad privada.

Por otro lado, comenzó a difundirse un video en el que se observa la reacción de Ángela Aguilar ante una mujer que saludó a Christian Nodal.

La expresión seria de Ángela, su aparente molestia y el instante en que limpia el hombro de Nodal, precisamente en el lugar donde la mujer lo había tocado, provocaron una ola de comentarios: ¿fue una simple coincidencia o una muestra de celos?

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Ángela Aguilar y Christian Nodal en el evento Los 300 líderes

Aseguran que Christian Nodal presuntamente agredió físicamente a Ángela Aguilar

Esta información llegó por medio del periodista Javier Ceriani, quien asegura que hubo una supuesta discusión entre Christian Nodal y Ángela Aguilar que subió de tono rápidamente, misma que presuntamente terminó con un “jalón” por parte del cantante.

Estas fueron las palabras del comunicador argentino:

Él habría supuestamente agarrado el brazo de Ángela en la discusión. Se lo habría confesado a su madre Aneliz. Javier Ceriani

Además, en la misma versión de Ceriani, presuntamente la madre de Ángela le habría pedido a la cantante que no le dijera nada a Pepe, su padre, pues las cosas podrían escalar aún más. ¿Será que sí?

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¿Por qué acusan a Ángela Aguilar de presunta brujería a Christian Nodal?

Durante el evento mencionado anteriormente, Los 300 líderes, Ángela Aguilar fue señalada por presuntamente ejercer un acto de “brujería” en Christian Nodal, casi como un acto seguido a la supuesta escena de celos.

En redes sociales surgieron comentarios que atribuyeron un posible significado esotérico al momento en que la cantante limpió el hombro de Christian Nodal, señalando que podría tratarse de una forma de deshacerse de “ energías ajenas ” que, según estas versiones, podrían afectar su relación:

“Si es brujería porque lo limpia, porque al ser tocado por otras personas él se debilita del trabajo que tienen puesto. Y lo hace como cuando hacemos un trabajo, volvemos y lo reactivamos” , internauta en redes sociales.

Cabe señalar que ni Ángela Aguilar, ni el propio Christian Nodal, han confirmado que se trate de un acto “esotérico”, tampoco han hablado sobre la polémica. Aquí la imagen.

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