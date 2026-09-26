Captan a Cazzu y a su nuevo novio en momento íntimo y presuntamente “subido de tono” en pleno teatro | FOTOS

Mientras la polémica entre Cazzu y Christian Nodal continúa, la cantante argentina sigue con su vida, y ahora fue captada con su actual novio en algo que muchos tomaron como “agasajo”, mientras se encontraban en pleno teatro. Te mostramos el momento.

Cazzu captada junto a su novio / Instagram: @cazzu

¿Quién es el actual novio de Cazzu?

Todavía en agosto de este 2025 no se había confirmado la identidad del actual novio de Cazzu, por lo que aún se mantenía dentro de las especulaciones.

Sin embargo, la clara cercanía entre ella y el bailarín argentino, Ignacio Colombara, había desatado más rumores sobre su relación. Ahora, parece que ya se ha confirmado.

Durante una de sus presentaciones, Cazzu se encontraba presentando a los integrantes de su equipo cuando señaló al bailarín argentino y expresó: “ Este es mío ”. La frase provocó reacciones entre los asistentes y fue interpretada por sus seguidores como una posible señal de que entre ambos existía algo más que una relación profesional.

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Él es Ignacio Colombara, el presunto novio de Cazzu / Redes sociales

¿Cuál fue el momento íntimo protagonizado con Cazzu e Ignacio Colombara?

Cazzu e Ignacio Colombara fueron vistos disfrutando de una función de teatro en Buenos Aires, Argentina, donde protagonizaron románticas escenas que dejaron en evidencia la cercanía que existe entre ambos.

La pareja acudió el pasado 25 de septiembre al espectáculo Animal, dirigido y protagonizado por Maty Napp, quien además es coreógrafo de la intérprete. Durante la velada, ambos fueron fotografiados mientras disfrutaban de la función y compartían diversos momentos de complicidad.

Durante su cita, la intérprete de Nena trampa y el bailarín no tuvieron inconveniente en mostrarse cercanos en público, y hasta muchos señalaron presuntos “arrumacos” entre los dos.

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Cazzu captada con Ignacio Colombara / Redes sociales

¿Como inició el romance entre Cazzu y su bailarín, Ignacio Colombara?

Los primeros rumores sobre el romance surgieron a principios de 2026, cuando Cazzu e Ignacio comenzaron a ser vistos juntos durante la gira Latinaje de la cantante. De acuerdo con distintas versiones, la cercanía entre ambos habría surgido mientras trabajaban en dicho proyecto.

Una de las señales más comentadas ocurrió el 19 de mayo de 2026, durante un concierto de Cazzu en Querétaro, México. Mientras presentaba a los integrantes de su equipo, la argentina señaló a Ignacio Colombara y expresó: “ Este es mío ”, comentario que rápidamente fue interpretado como una confirmación de su cercanía.

La confirmación más evidente llegó meses después. En agosto, durante una entrevista con Cenital, Cazzu habló de un libro que pertenecía a “la abuelita de mi novio”, dejando claro que tenía una pareja sentimental.

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