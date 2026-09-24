Imelda Tuñón lanza contundente mensaje tras VIDEO con Agustín Fernández: ¿Víctima de una campaña de desprestigio?

En medio de la polémica que surgió alrededor de Imelda Tuñón por presuntamente “agredir” a una reina de belleza y dejar al descubierto su “romance” con Agustín Fernández, la exnuera de Maribel Guardia lanzó un contundente mensaje. ¿Confirmo un romance con el exhabitante de La casa de los famosos México? ¡Te contamos los detalles!

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Imelda Tuñón en nueva polémica con Agustín Fernández. / Mezcalent

¿Por qué revivieron los rumores de romance entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández?

Pese a que Imelda Garza Tuñón se ha dejado ver muy feliz junto a su nueva pareja, recientemente llamó la atención su presencia en una de las transmisiones en vivo de Suavecito, la cual se realizaba desde la casa de Agustín Fernández.

A través de redes, comenzó a circular el momento en que la viuda de Julián Figueroa llega al lugar y comienza a reclamar porque están grabando, pues creía que se trataba de un evento privado. Posteriormente, también se le ve romper un objeto, aparentemente de la modelo Rocío Sánchez, lo que genera caos entre los presentes.

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, Imelda Tuñón llegó a la fiesta con la mirada perdida, lo que ha generado teorías del posible consumo de una sustancia. Mientras que, sobre su supuesta relación con el influencer, una de las asistentes a la fiesta menciona en otro video: “Es que Agus conoció (a Imelda Tuñón) en una fiesta y se la chingó. Entonces es su cu* del Agus”.

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Imelda Tuñón vuelve a ser relacionada con Agustín Fernández / Redes Sociales

¿Qué dijo Imelda Tuñón ante las teorías que circulan en redes sobre su romance con Agustín Fernández?

Ante las especulaciones que se han generado sobre un posible romance entre Imelda Garza Tuñón y Agustín Fernández, la exparticipante de La academia de Venga la alegría, compartió un contundente mensaje en el que aseguró haber sido víctima de una campaña de difamación que le está costando reconstruir su vida.

“Pido de la manera más respetuosa que no inventen ni desinformen temas acerca de mi relación, ni de mi vida personal, que como saben, me está costando trabajo reconstruir después de una fuerte campaña de difamación o calumnias”. Imelda Tuñón

Posteriormente, compartió una nueva historia en la que reposteó una imagen con el mensaje: “ No te enojes cuando hablan de ti. A veces usan tu nombre porque el suyo no alcanza ”.

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¿Cuándo iniciaron los rumores de romance entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández?

Cabe mencionar que no es la primera vez que Imelda Tuñón y Agustín Fernández son captados juntos; en noviembre de 2015 salió a la luz un video en el que se muestra a ambos en un supuesto coqueteo, pese a que semanas atrás Tuñón confirmó una nueva relación.

Ante los rumores, el exparticipante de La mansión VIP negó estar interesado en la viuda de Julián Figueroa y señaló que solo tienen una relación cordial tras coincidir en algunos eventos; sin embargo, su reciente aparición juntos ha vuelto a avivar los rumores. ¿Se dieron una oportunidad?

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