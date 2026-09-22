¿Imelda Tuñón engañó a una psiquiatra para conseguir medicamentos para Julián Figueroa? Esto dijo

La polémica en torno a Imelda Tuñón y Julián Figueroa volvió a explotar luego de que la cantante revelara en un pódcast que fingía síntomas ante una psiquiatra para conseguir medicamentos controlados que posteriormente consumía el fallecido cantante. Sus declaraciones provocaron una inmediata reacción del abogado de Maribel Guardia, quien aseguró que analiza emprender acciones legales. El tema reavivó las teorías sobre las circunstancias que rodearon la muerte del hijo de Joan Sebastian y la batalla familiar que continúa hasta la fecha.

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Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Instagram: @imetunon

¿Cómo obtuvo Imelda Tuñón medicamentos controlados para Julián Figueroa?

A más de tres años de la muerte de Julián Figueroa, una nueva declaración de Imelda Tuñón volvió a colocar el nombre del cantante en el centro de la conversación pública.

Durante una entrevista en un pódcast, la viuda del intérprete habló sobre los problemas de ansiedad y sueño que enfrentaba Julián. Según explicó, los especialistas que lo atendían se negaban a recetarle ciertos medicamentos que él buscaba.

Fue entonces cuando hizo una revelación que desató una fuerte controversia. “Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra… A él sus psiquiatras no le daban, no le querían dar eso. Entonces ya era una cosa terrible”, confesó.

De acuerdo con su relato, ella acudía personalmente a consulta médica y describía síntomas que no padecía para obtener las recetas.

“Yo iba y le decía los síntomas: ‘Es que estoy muy desesperada, no sé qué’. Y me daba las pastillas y se las tomaba Julián”. Imelda Garza Tuñón

Las declaraciones llamaron la atención debido a que se trata de medicamentos controlados, cuya prescripción requiere supervisión médica y un diagnóstico específico.

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¿Por qué Imelda Tuñón admitió que mintió a una psiquiatra para conseguir recetas médicas?

La también cantante explicó que tomó esa decisión debido a la complicada situación que atravesaba Julián Figueroa, quien, según su versión, sufría fuertes episodios de ansiedad y problemas para dormir. Ante la negativa de sus especialistas para recetarle ciertos medicamentos, ella buscó la manera de conseguirlos por otra vía.

En ese contexto, Imelda Tuñón reveló que acudía a consultas psiquiátricas y fingía síntomas para obtener las recetas. Además, contó que una doctora la diagnosticó con trastorno bipolar desde la primera cita.

“El primer día que estuve con ella dijo que yo tenía trastorno bipolar y de ahí se agarraron para meterme en una cantidad de problemas”. Imelda Garza Tuñón

Sin embargo, aseguró que más adelante consultó a otros especialistas y les explicó lo que realmente había ocurrido. “Ya vi a otros dos psiquiatras diferentes y ya les platiqué la verdad”, comentó. Tras nuevas evaluaciones, le indicaron que en realidad tiene TDAH, por lo que descartó el diagnóstico inicial. “Sí tengo algo, se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad y lo tengo muy fuerte, pero fuera de eso no soy bipolar”, puntualizó.

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Imelda Tuñón / Mezcalent

Abogado de Maribel Guardia analiza denuncia contra Imelda Tuñón tras su confesión sobre Julián Figueroa

Las palabras de Imelda Tuñón no tardaron en generar reacciones dentro del entorno legal de Maribel Guardia.

El abogado de la actriz, Alonso Beceiro, aseguró que analiza la posibilidad de presentar acciones penales derivadas de las declaraciones realizadas por la viuda de Julián Figueroa.

Según explicó, se estarían valorando posibles acusaciones relacionadas con presuntos delitos contra la salud y hasta homicidio doloso u omisión de cuidados.

Además, señaló que existen supuestas inconsistencias en torno a la investigación de la muerte del cantante.

“El cambio de las declaraciones, quién se encontraba en el lugar de los hechos y el tiempo en que tarda en avisar nos coloca en la posición de iniciar acciones penales”. Alonso Beceiro

Las declaraciones elevan la tensión en el conflicto que desde hace meses enfrenta a las dos partes y que ha mantenido la atención mediática sobre el caso.