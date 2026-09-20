Imelda Tuñón: Captan misteriosa sombra a sus espaldas mientras habla de su hijo; ¿terror en plena entrevista?

Luego de que Imelda Tuñón reaccionó feliz al resultado de las investigaciones sobre el testamento de Julián Figueroa, usuarios en redes se percataron de una inusual imagen durante una de las entrevistas que la cantante concedió a la prensa. ¿Posibles fantasmas? ¡Te contamos los detalles!

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Imelda Tuñón y la misteriosa sombra que apareció en entrevista. / Mezcalent

¿Qué pasó con Imelda Tuñón durante una entrevista?

En medio del conflicto que Imelda Garza Tuñón protagoniza con José Manuel Figueroa, la cuenta de Instagram de Andrea Show TV dio a conocer un fragmento de la entrevista que le concedió la viuda de Julián Figueroa a la prensa.

Pese a que las declaraciones ya se habían dado a conocer antes, la periodista de espectáculos comentó que sus seguidores le hicieron llegar un fragmento del video en el que una misteriosa sombra aparece en uno de los reflejos del lugar y momentos después se deja de ver.

“Durante la entrevista a Imelda Tuñón, un detalle en el video está causando intriga. En la ventana se alcanza a observar una extraña sombra que parece detenerse por unos segundos… y después se retira”, se lee en la publicación.

"¿Será simplemente un efecto de luz, alguien pasando por el lugar o hay algo más detrás de esas imágenes?”, cuestionó a la periodista, lo que generó comentarios como: “Qué miedo”, “La exsuegra seguro le puso brujería” y “A la goma la entrevista…. El fantasma”.

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¿De qué hablaba Imelda Tuñón durante la entrevista que está generando intriga?

Cabe mencionar que la sombra en la entrevista de Imelda Tuñón aparece mientras la exparticipante de La academia de Venga la alegría, habla sobre su hijo menor, fruto de su relación con Julián Figueroa. De acuerdo con la joven, es un niño que se mantiene alejado del ojo público, pero suele ser muy sociable.

“Él está feliz, es un niño tranquilo, tiene una vida social plena, es amigo de todo el mundo, o sea, es muy social. No tiene redes sociales, no tiene acceso a absolutamente nada”. Imelda Tuñón

De acuerdo con la cantante, aunque sí tiene algunas aplicaciones de juegos, los comentarios son limitados para que no tenga acceso a toda la información que circula en Internet, pues cabe recordar que Imelda Garza Tuñón protagoniza un pleito legal con Maribel Guardia desde hace casi dos años.

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Misteriosa sombra aparece en entrevista de Imelda Tuñón. / Mezcalent

¿Qué pasó con el testamento de Julián Figueroa tras su muerte?

Además de la misteriosa sombra que apareció durante una de entrevista de Imelda Tuñón , la joven también se volvió noticia al hablar sobre los resultados de las investigaciones del testamento de Julián Figueroa, el cual fue señalado como un documento apócrifo, según el equipo legal de Tuñón.

“Me siento muy feliz porque me vengo enterando de esta noticia. Digo, obviamente la firma se veía que no era real”, expresó Tuñón. Pese a los resultados del peritaje privado, eso no significa que legalmente haya una determinación oficial.

Por el momento, Imelda Garza Tuñón no se ha pronunciado sobre la misteriosa sombra que apareció en una de sus entrevistas y se desconoce el procedimiento que seguirá tras el peritaje privado que se realizó del testamento de Julián Figueroa.

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