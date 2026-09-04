Aarón Mercury sufre accidente en plena entrevista; le cae una estructura encima, ¿está bien?: VIDEO

Tras el escándalo por el supuesto veto de ‘La casa de los famosos México 2026’, Aarón Mercury causa preocupación entre sus seguidores luego de que se le cayera una estructura encima mientras concedía una entrevista. Te contamos qué pasó y lo que se sabe del creador de contenido.

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A Aarón Mercury se le cayó una estructura encima / Redes sociales

El accidente que Aarón Mercury, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’, sufrió en plena entrevista

Todo ocurrió durante la noche del jueves 3 de septiembre. Aarón Mercury asistió a los Premios DigitELLE 2026, evento donde ganó el premio People’s Choice en la categoría “Los Virales” por decisión del público.

Tras recibir el galardón, el influencer concedió una entrevista al canal de YouTube ‘Media Digital H&L’. Todo parecía ir bien. El joven agradeció el apoyo de la gente y habló un poco de su participación en la telenovela ‘Corazón de oro’.

En el video de la conversación, se puede observar cómo, en algún punto, se escuchan sonidos extraños. Ante esto, Mercury voltea hacia arriba. De un momento a otro, cae la estructura de la carpa en la que se encontraba.

“Aarón Mercury nos proporciona una entrevista después de resultar ganador en los premios DIGITELLE y pese al largo día de trabajo y pasada la medianoche. Sin embargo, al momento de la entrevista empezó a tronar la estructura y en menos de 10 segundos todo se vino abajo”, explicó el medio en la descripción del clip.

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¿Qué pasó con Aarón Mercury tras el accidente que sufrió en plena entrevista?

Hasta el momento, Aarón Mercury no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido en la entrevista. Solo se ha limitado a usar sus redes sociales para agradecer al público por el apoyo otorgado para ganar.

Sin embargo, el reportero que lo entrevistó aseguró que se encontraba bien y que solamente había sido “el susto del momento”. Por supuesto, la noticia alivió a sus fanáticos, quienes han condenado a la organización del evento por no “asegurar su infraestructura”.

Tras el suceso, la celebridad hizo una publicación en Instagram comentando lo siguiente:

“LOS VIRALES People’s Choice ELLE. Gracias principalmente a toda mi gente: Las Mercurials de verdad el mejor fandom y equipo. Gracias a @elle_mexico por considerarme y darme la oportunidad”.

Aarón Mercury y su publicación tras accidente / Redes sociales

¿Aarón Mercury está vetado de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hace algunas semanas, comenzó a circular el rumor de que Aarón Mercury estaba “vetado” de ‘La casa de los famosos México 2026’. Todo inició cuando los internautas captaron que cambiaron las cámaras hacia los vestidores al momento en que Massad Altamini quiso hablar del influencer.

Poco después, se vio cómo Massad se acercaba al oído de Gema Garoa para, aparentemente, comentarle algo de Mercury. Cuando el exhabitante fue cuestionado sobre si realmente había un veto, simplemente respondió:

“Yo siento que si no les caigo bien allá adentro, no sé, igual y son mis ideas o así, pero siento que me estoy metiendo en la boda del lobo”.

Al preguntarle sobre esto a Rosa María Noguerón, productora del show, aseguró que sí ha invitado a Aarón a las galas, pero que él la rechaza diciendo que está ocupado. Pese a esto, se ha especulado que, presuntamente, la productora se enojó con el influencer por no haber ido al estreno de la nueva temporada del show e ir al funeral de Oliver Tree.

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