¿Aaron Mercury estrena romance? Lo captan con misterioso hombre en Los Cabos y desata rumores sobre su vida amorosa

El viaje de Aaron Mercury a Los Cabos terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para que sus seguidores comenzaran a especular sobre su vida amorosa. El creador de contenido fue visto muy cercano a un misterioso hombre durante uno de sus momentos de descanso y las imágenes no tardaron en despertar rumores de un posible nuevo romance.

De regreso en la Ciudad de México, el influencer incluso tomó con humor la situación y bromeó sobre la posibilidad de que las fotografías fueran la prueba de que ya tendría novio. Pero, ¿quién es el misterioso hombre que apareció junto a Aaron y por qué su encuentro está dando tanto de qué hablar?

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Aaron Mercury



¿Aaron Mercury tiene novio? Las fotos con un misterioso hombre en Los Cabos desatan rumores

Gracias a su participación como jurado de Miss Universe 2026 en Los Cabos, Aaron Mercury aprovechó algunos momentos libres para disfrutar de la playa. Sin embargo, unas fotografías que comenzaron a circular en redes sociales desataron todo tipo de especulaciones entre sus seguidores. Sin contexto alguno, varios usuarios comenzaron a preguntarse si el influencer estaba estrenando romance con un hombre.

Aunque las imágenes generaron revuelo, en ningún momento se observa una actitud romántica entre ambos ni se conoce con certeza quién era la persona que aparecía junto a Aaron. Más tarde, usuarios en redes sociales aseguraron que se trataría de Juanpis, uno de sus amigos cercanos y también creador de contenido. Hasta ahora, Aaron Mercury no ha confirmado la identidad del acompañante, pero eso no ha impedido que los rumores sigan alimentando la conversación entre sus seguidores.



“Es su amigo Juanpis, no se pasen.”

“Felicidades, Juanpis, lo has logrado todo.”

“El más shippeable de siempre.”

“JAJAJAJAJA, ¡ahora! No te tocaba, Yeipis.”

“Es su amigo, es un shippeo de broma.”

“¿Cuál misterioso? Si es Juanpis, su amigo. Lo acompaña mucho desde hace años.”

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¿Quién es Apolo y por qué lo relacionan sentimentalmente con Aaron Mercury?

Tras descubrirse que el supuesto acompañante misterioso de Aaron Mercury en Los Cabos habría sido en realidad su amigo Juanpis, en redes sociales surgió un nuevo “shippeo”. Todo comenzó durante una transmisión en vivo en la que el influencer convivió con los creadores de contenido João, Apolo y Medina, quienes llamaron la atención de los seguidores por la química que mostraron frente a la cámara mientras cantaban y bailaban canciones de Yeri Mua.

Como suele ocurrir con Aaron Mercury, los usuarios comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental con alguno de los participantes del live, especialmente con Apolo. Al enterarse de los rumores, el creador de contenido decidió tomarse la situación con humor y respondió a los comentarios durante una transmisión.

Fue entonces cuando Aaron siguió el juego y lanzó una respuesta que rápidamente se volvió viral. “Somos novios, qué bueno que lo podemos decir en este Live”, dijo entre risas. Incluso llevó la broma más lejos al mencionar a Aldo de Nigris, otro de los “shippeos” que surgieron durante La casa de los famosos México 2025: “Aldo me engañó con Abelito, estamos tratando de resolver nuestras diferencias, pero no sé qué pueda pasar”, comentó, provocando las carcajadas de sus seguidores.

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¿Aaron Mercury está soltero o tiene pareja? Esto se sabe de su vida amorosa

Hasta el momento, Aaron Mercury no ha confirmado públicamente tener una pareja sentimental. En los últimos meses, el creador de contenido ha sido relacionado con distintas personas, desde Yeri Mua hasta Aldo de Nigris e incluso algunos amigos con los que suele aparecer en redes sociales.

Sin embargo, ninguna de estas especulaciones se ha traducido en una relación oficial anunciada por él.