¿Mariana estuvo embarazada de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela la preocupación que llevó a Ventaneando

En medio de la participación de Mariana en La casa de los famosos México 2026, resurgió una anécdota poco conocida de su romance con Daniel Bisogno. El video, compartido nuevamente en redes sociales, muestra a Pati Chapoy recordando el día en que el conductor llegó preocupado a Ventaneando tras una conversación con la exintegrante de OV7. La historia rápidamente encendió la curiosidad de los internautas y volvió a poner bajo los reflectores la relación que tuvieron hace más de dos décadas.

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Pati Chapoy y Daniel Bisogno / Instagram: @bisognodaniel / @chapoypati

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre un posible embarazo de Mariana y Daniel Bisogno?

La historia volvió a tomar fuerza en redes sociales después de que se viralizara un fragmento de Ventaneando en el que Pati Chapoy recuerda una situación que vivió Daniel Bisogno durante su noviazgo con Mariana.

Según relató la periodista de espectáculos, el conductor llegó sumamente preocupado para hablar con ella debido a una conversación que había tenido con la cantante. Fue entonces cuando decidió contar públicamente la anécdota frente a cámaras.

“Yo te voy a ventanear porque un día llegaste muy preocupado diciéndome que Mariana te había dicho que posiblemente estaba embarazada”, recordó Chapoy, provocando la sorpresa de los presentes en el foro.

La reacción de Daniel fue inmediata. El conductor intentó minimizar el asunto recordándole a la titular del programa que aquella información se la había compartido de manera privada.

“Pero sólo contigo, Pati”, respondió Bisogno, mientras la conductora insistía en que él había llegado realmente preocupado por la situación.

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Pati Chapoy y Daniel Bisogno / @Ventaneando / Captura de Pantalla

¿Mariana estuvo embarazada de Daniel Bisogno?

Durante la misma conversación, Pati Chapoy aclaró que finalmente se confirmó que no existía un embarazo. La periodista explicó que Mariana se realizó la prueba correspondiente para despejar cualquier duda que pudiera existir entre ambos.

“Y obviamente se hizo la prueba y resultó que no estaba embarazada de Daniel”, comentó la conductora frente a sus compañeros de programa.

La revelación generó risas en el foro y permitió que Daniel respondiera con su característico sentido del humor: “Pero yo sí. Seis perritos tuve”, bromeó el fallecido conductor, provocando las carcajadas de quienes participaban en la conversación.

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¿Cómo fue la relación entre Mariana y Daniel Bisogno?

El romance entre Mariana y Daniel Bisogno ocurrió a principios de los años 2000, cuando ambos atravesaban momentos importantes en sus respectivas carreras dentro del mundo del espectáculo.

Aunque la relación llegó a captar la atención de los medios de entretenimiento, la historia de amor no se prolongó por mucho tiempo y terminó antes de cumplir un año.

A pesar de la ruptura, con el paso de los años ambos mantuvieron una relación cordial. De hecho, la propia Mariana desmintió en televisión algunos rumores que señalaban que se arrepentía de haber sido novia del conductor.

“¿Yo?, no pues no, alguien se lo inventó. Él lo sabe, lo quiero mucho y le mando un beso”. Mariana