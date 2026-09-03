¿René Franco corrió al AIRE a Pepe Suárez tras despotricar en su contra? Así reaccionó el periodista VIDEO

Recientemente, el actor Pepe Suárez confesó a TVNotas que trabajar con René Franco puede ser una tarea difícil debido a su carácter y ego, los cuales, según contó, han provocado varios desencuentros entre ambos durante sus colaboraciones en ‘La taquilla’.

Las declaraciones llegaron hasta René Franco, quien decidió reaccionar a ellas EN VIVO y no se guardó nada sobre lo que piensa de los comentarios de Pepe.

¿Será que sus declaraciones le llegaron y le dio las gracias? Te contamos qué pasó.

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Pepe Suárez, colaborador de René Franco / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Pepe Suárez sobre René Franco a TVNotas?

El actor habló con TVNotas acerca de su experiencia laboral con René Franco y aseguró que los encontronazos que se ven a cuadro no se comparan con los que ocurren fuera del aire.

Pepe Suárez señaló que sus diferencias con el conductor se deben al choque de egos y a las personalidades de ambos. Además, aseguró que durante todo el tiempo que llevan trabajando juntos, René jamás le ha ofrecido una disculpa.

“Por el ego de René y mi carácter. Yo vengo de la dinastía de los Suárez: Héctor y Alejandro. Respeto que es su programa, pero llega un momento en que dices ¡no!” Pepe Suárez

Respecto a la carga de trabajo, Pepe Suárez expresó su descontento por tener que hablar de personas famosas y sus temas personales, pues aseguró que él también habla de otros temas como ciencia, tecnología y política. Por lo mismo, reveló que eventualmente se irá de ‘La taquilla’.

Sin embargo, el golpe fuerte llegó cuando confesó que lleva años en terapia y que, ni siquiera con eso, dejará de pelear con sus colaboradores.

“Todo lo que yo diga, lo primero que dice es: ‘No’… Lleva 32 años en terapia. El otro día me dijo: ‘Tu narcisismo’, y él tenía 40 minutos hablando de él. Eventualmente me voy a ir.” Pepe Suárez

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René Franco y Pepe Suárez / Redes sociales

René Franco reacciona en vivo a la entrevista de Pepe Suárez

En la emisión de ‘La taquilla’ del 2 de septiembre, René Franco reprodujo EN VIVO la entrevista que Pepe Suárez concedió a TVNotas, en la que habló de lo complicado que puede ser trabajar con el conductor.

René se mostró sorprendido por las declaraciones de Pepe y, al terminar la entrevista, dio su opinión sobre los comentarios de su colaborador.

Contrario a que se lo tomara personal y comenzara otra pelea con Pepe Suárez, René reconoció que varias de las cosas que dijo son ciertas y hasta aceptó que sabe que es una persona complicada. Incluso, reconoció la libertad que tiene para expresar lo que él piensa.

“Yo lo admiro, está cañón lo que está diciendo; no es ninguna mentira... Está diciendo la verdad, soy un pedazo de loco muy pi...e exigente y ya... Tenemos que empezar a entender que la gente tiene que opinar lo que se le pegue la gana. René Franco

Por su parte, su compañera Nelly Sanoja no se mostró muy de acuerdo con que Pepe ventilara esas opiniones públicamente y dejó ver su molestia por la manera en que el actor habló de René.

“No sé si son cosas que se deban de ventilar o no. Creo que tú lo volviste a poner en el foco.” Nelly Sanoja

Lo que también llamó la atención fue que Pepe no estaba presente en el programa. ¿René Franco lo despidió de ‘La taquilla’?

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TV Notas publicó una entrevista con Pepe Suárez , "trabajar con René Franco es insoportable". René la lee al aire, y le da la razón. Nelly Sanoja se enoja. Aviso: Pepe regresó hoy al programa.



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¿René Franco despidió a Pepe Suárez de ‘La taquilla?

La ausencia de Pepe Suárez en esa emisión de ‘La taquilla’ llamó la atención, especialmente después de que René Franco reprodujera en vivo la entrevista. Por ello, algunos llegaron a pensar que el conductor habría decidido despedirlo.

Sin embargo, la duda quedó despejada cuando Pepe Suárez apareció nuevamente en ‘La taquilla’ y explicó que su ausencia se debió a que se encontraba en Phoenix, Arizona, en una grabación.

Así que Pepe Suárez no fue despedido de ‘La taquilla’ y continúa como colaborador del programa.

Cabe recordar que René Franco se ha caracterizado por protagonizar distintas polémicas en televisión. Recientemente, el conductor también tuvo un intercambio de palabras con el Escorpión Dorado.

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