René Franco: ¡Ni más de 30 años de terapia evitan que el periodista deje de pelear con sus colaboradores!

Pepe Suárez, coconductor de René Franco en La taquilla, habló de lo difícil que se ha tornado la relación entre ellos, debido a algunos pleitos que han tenido en el programa. Destacó que, a pesar de que el también analista de La casa de los famosos México lleva más de 30 años en terapia, no deja de lado su ego y su “genio”.

Pepe Suárez, colaborador de René Franco / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Pepe Suárez sobre su relación con René Franco?

A lo largo de los años, René Franco se ha caracterizado por tener algunos enfrentamientos con sus colaboradores y, en el caso de Pepe Suárez, incluso hace casi 3 meses tuvieron que terminar intempestivamente la transmisión por un pleito.

Ante sus enfrentamientos, le preguntamos si sigue con él por dinero, a lo que comentó:

“Es un genio, y cuando lo eres traes cosas en la cabeza, pero también tiene un genio. Todo lo que yo diga, lo primero que dice es: ‘No’… Lleva 32 años en terapia. El otro día me dijo: ‘Tu narcisismo’, y él tenía 40 minutos hablando de él. Eventualmente me voy a ir. Me ha preguntado: ‘¿Por qué no pones ya tu canal?’, pero no es mi línea, soy actor. Y no estoy por el sueldo, toda la vida he sido muy ahorrador, aunque a mí sí me paga bien René. No sé a los demás, no creo, porque todos se le han ido”. Pepe Suárez

René Franco y Pepe Suárez / Redes sociales

El actor nos platicó que los pleitos son incluso peores detrás de cámaras: “A cuadro es nada. Cuando dice: ‘Se acaba el programa’, afuera es de (hace señas de discusión)”.

Afirmó que incluso se han llegado a gritar: “Sí, cortando, colgamos los teléfonos. Ya al rato me llama y me dice que tenemos que hablar. Él no se disculpa, pero el hecho de que me llame es porque ya soy indispensable. Yo no le llamo, ¿por qué lo voy a hacer?, ‘inche’ loco”.

Contundente, nos comentó por qué chocan tanto sus personalidades: “Por el ego de René y mi carácter. Yo vengo de la dinastía de los Suárez: Héctor y Alejandro. Respeto que es su programa, pero llega un momento en que dices ¡no!”.

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René Franco / Clasos

¿Pepe Suárez ha tenido problemas con famosos por el programa de René Franco?

Suárez expresó que ha tenido problemas porque René le ha pedido contenidos sensacionalistas: “Llevo 75 notas por semana… Ahorita está necio con que: ‘Nada más tráeme clickbaits (notas para llamar la atención)’, y eso a mí me da vergüenza, porque tengo que hablar de los actores y pues cualquier día me los voy a encontrar. Ya tuve 2 broncas”.

Explicó que la primera fue el año pasado, con Alexis Ayala, cuando dijo que Karla Álvarez le había contado que, supuestamente, había vivido maltrato en su relación con él. Ahora dice: “Conté una anécdota de una novia que tuve, que me platicó lo que vivió con él. Ahí sí se me fueron las patas totalmente. Tuve que ofrecer una disculpa por contar una intimidad que ella me platicó en un camerino y yo lo solté”.

Su más reciente problema fue con Mariana Echeverría. “Porque dije que le habían dado un descanso en Televisa y hasta la halagué porque regresó muy guapa, y (ella dijo): ‘Dile a ese baboso que nadie me corrió de Televisa’, cuando nadie te va a decir: ‘Estás vetada’, pero si no te llaman…”.

A quien no está dispuesto a entrevistar cuando salga de La casa de los famosos México es a Aldo Rendón. “Es un misógino, el tipo. Que a mí no me hablen las mujeres de que defienden sus derechos, porque eso es una doble moral. Si permites que te digan esas cosas, no te enojes el día que un señor te diga lo que les ha dicho a ellas. En mis redes me ponen: ‘Cállate, tú no sabes, es muy gracioso’. También gais (se lo ponen). Me parece de locos”.

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Causó polémica por hablar de Alexis Ayala y Mariana Echeverría. Comentó que no entrevistaría a Aldo Rendón cuando salga de La casa de los famosos México, ya que considera que es misógino. / Archivo TVNotas

Así han sido las carreras de Pepe Suárez y René Franco

Pepe Suárez



Debutó a los 8 años, pero saltó a la popularidad en 1991, con la telenovela Yo no creo en los hombres. Le siguieron otras como La última esperanza y Carita de ángel.

Yo no creo en los hombres. Le siguieron otras como La última esperanza y Carita de ángel. En las décadas de los 2000 y 2010, trabajó en Los Ángeles para la cadena Estrella TV. En 2019 volvió a las telenovelas con Betty en NY.



René Franco



En radio tuvo el programa La taquilla , que ahora se transmite por YouTube.

, que ahora se transmite por YouTube. En 2005 participó en el reality Big brother VIP 4. En teatro actuó en El Tenorio cómico. Fue conductor del programa Es de noche y ya llegué.

Es analista en La casa de los famosos México.

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