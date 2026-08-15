Adrián Di Monte rompe el silencio tras abandonar entrevista de Shanik junto a su esposa: “No nos quieren”

Adrián Di Monte y su esposa, Nuja Amar, sorprendieron al abandonar la entrevista con Shanik Berman ante preguntas sobre el polémico pasado del actor. La acción se volvió viral en redes y causó debate; ante lo ocurrido, el exhabitante de La casa de los famosos México rompió el silencio. ¿No se sintió bienvenido? ¡Te contamos!

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Adrián Di Monte sorprende al abandonar entrevista. / Redes sociales

¿Cómo inició la tensión entre Adrián Di Monte y una de las colaboradoras del programa de Shanik?

Durante el pasado 14 de agosto, Adrián Di Monte acudió a una entrevista con Shanik Berman acompañado de su esposa, Nuja Amar. En un momento de la conversación, los ánimos se encendieron debido a que la periodista Analu Salazar enfrentó directamente al actor sobre las acusaciones que enfrentó antes por parte de Sandra Itzel.

“Yo no lo quiero a él, porque dijo que a las mujeres nos deberían matar porque nos deberíamos callar. No empieces a justificar, no se justifican las cosas”, expresó la presentadora de espectáculos.

Ante sus palabras, la primera en reaccionar fue Nuja Amar, quien señaló que consideraba una falta de respeto su declaración. “Yo creo que es una falta de respeto, más para mí. Hay que ser congruentes con lo que uno defiende y uno dice”, sentenció.

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Adrián Di Monte y Nuja Amar explotan durante entrevista con Shanik. / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Adrián Di Monte ante las palabras de Analu Salazar en la entrevista con Shanik?

Cabe recordar que antes de que Adrián Di Monte fuera parte de La casa de los famosos México 2025, se enfrentó a una ola de controversias debido a las acusaciones de violencia por parte de su ex Sandra Itzel, tema que volvió a ser puesto sobre la mesa.

Ante lo dicho por Analu Salazar, Adrián Di Monte aseguró que no se puede opinar de una situación en la que se desconocen algunos detalles:

“No puedes juzgar por algo que no sabes, de un audio editado. Es muy incongruente de tu parte que tú te proclames una cosa y ataques a una mujer. Yo soy una persona muy feminista; estoy casado con una mujer”. Adrián Di Monte

Sin ahondar más en el tema, el exparticipante de Reto 4 elementos terminó la entrevista con su salida abrupta del programa de la mano de Nuja Amar, lo que generó una disculpa por parte de Shanik Berman.

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Adrián Di Monte y Nuja Amar abandonan entrevista. / Foto: Redes sociales

Adrián Di Monte aclara la polémica que desató su repentina salida de la entrevista con Shanik Berman

Horas después de que Adrián Di Monte salió de la entrevista de Shanik Berman, el actor fue cuestionado sobre lo ocurrido. Sin titubeos, dejó entrever que no está de acuerdo con la actitud que se tomó y dijo no haberse sentido bienvenido.

“Somos personas que, si no nos quieren en un lugar… Si yo los invito a mi casa (…) yo estoy para cuidarlos, para que ustedes se sientan bien en mi entorno, en nuestra casa, y hacerlos sentir bienvenidos. No nos sentimos bienvenidos y nos paramos y nos fuimos”. Adrián Di Monte

Su declaración ya está generando debate en redes; mientras algunos apoyan la postura del actor, otros siguen reviviendo su pasado junto a Sandra Itzel, quien hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto.

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