¿Maribel Guardia encubría las infidelidades de Julián Figueroa? Imelda Tuñón dice: “Me decía que aguantara”

El aparentemente tormentoso matrimonio entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón vuelve a ser el centro de la polémica. Esto, luego de que la cantante Aranza asegurara que el hoy occiso le “coqueteó” mientras estaba casado. La exparticipante de ‘La Academia de Venga la alegría’ lanzó una contundente respuesta y, de paso, exhibió a Maribel Guardia por, supuestamente, ser una suegra alcahueta.

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Maribel Guardia “solapaba” a su hijo, según Imelda Tuñón / Mezcalent

¿Qué dijo la cantante Aranza sobre Julián Figueroa?

Mucho se ha dicho sobre Julián Figueroa, quien murió en 2023. Uno de los señalamientos que llegó a recibir fue que, aparentemente, era un hombre infiel. Hace algunos días, la cantante Aranza dijo que Julián le empezó a coquetear tras compartir escenario.

Aunque reconoció que el hijo de Maribel Guardia sí la llegó a “poner nerviosa”,sostuvo que lo rechazó tajantemente, no solo por el hecho de que, en ese entonces, tenía pareja, sino por respeto a su mamá.

“Sí me coqueteó mucho, me escribió un par de veces, pero yo en ese momento tenía pareja y tengo un enorme respeto por Maribel Guardia. Era un niño hermoso, guapísimo y encantador. Además, tenía una conversación exquisita que yo disfruté muchísimo. Sí me puso nerviosa”, indicó en entrevista.

Si bien Aranza no le hizo caso, sí se llegó a especular en el pasado que Julián habría engañado a Imelda. En 2022, TVNotas captó al joven besando a otra mujer. En ese momento, Imelda le habría dado un ultimátum para perdonarlo.

Desafortunadamente, la reconciliación no duró mucho. Y es que el famoso murió el 9 de abril de 2023. De acuerdo con información oficial, la causa fue un infarto fulminante.

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Aranza, artista que dijo haber sido coqueteada por Julián Figueroa / Redes sociales

Así reaccionó Imelda Tuñón ante el presunto coqueteo de Julián Figueroa hacia la cantante Aranza

En un encuentro con la prensa, Imelda Tuñón fue cuestionada acerca de las declaraciones de Aranza sobre el hijo de Joan Sebastian. Sorprendió a todos al decir que le agradecía a la cantante por sus “declaraciones tan lindas”.

Asimismo, aprovechó para sugerir que era culpa de Maribel Guardia que su hijo, presuntamente, fuera tan “coqueto” y hasta “violento”. Según el testimonio de Imelda, la actriz siempre le decía que se “aguantara” para evitar problemas.

“Habría que ver por qué su mamá permitía tanto. Hay que darle un poquito de foco a eso. Qué chica tan linda (Aranza) que respeta a una mujer que tiene una pareja… Yo creí que estaba en una relación estable y Maribel siempre me decía que yo me aguantara todo lo que me dijera y todo lo que me hiciera Julián”. Imelda Tuñón

Cuando se le preguntó si cree que Maribel “orquestó” las declaraciones de Aranza, la joven simplemente lo negó. Y es que, supuestamente, a la histrión “no le conviene”. Aunque se trató de ahondar en el tema, Tuñón se mantuvo hermética.

Las palabras de Imelda causaron muchos comentarios divididos. Algunos en apoyo a Maribel y otros solidarizándose con Imelda Tuñón.

"Maribel siempre me decía que me aguantara lo que Julián me hiciera y dijera"🔥🗣️: Imelda Tuñón reaccionó a las declaraciones de Aranza de que Julián Figueroa supuestamente le coqueteó cuando él ya estaba casado💥.#FórmulaEspectacular con Flor Rubio (@Flor_Rubio) pic.twitter.com/P8YgEIz6vV — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 14, 2026

¿Qué pasó entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

La historia de amor entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa comenzó en 2013. En ese año, ambos empezaron a salir. En 2017, se casaron en una ceremonia y, al año siguiente, tuvieron a su primer y único hijo en común.

Todo parecía ir bien, incluso después de que TVNotas captara al cantante besando a otra mujer. Tras su muerte, en 2023, las cosas cambiaron. Al principio, Maribel Guardia e Imelda se unieron más ante el dolor.

En 2025, Guardia demandó a Ime, alegando que su nieto estaba en peligro por las supuestas adicciones de ella. Si bien la cantante demostró que esto no era así, este asunto destapó muchos escándalos.

Uno de los más polémicos fue cuando Imelda aseguró haber sufrido maltrato físico y psicológico de parte de Julián. Presuntamente, los malos tratos se derivaban del problema de alcoholismo que habría tenido el artista.

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