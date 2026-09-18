¿Testamento de Julián Figueroa es falso? Imelda Tuñón reacciona feliz al resultado de investigaciones: “Justicia”

El conflicto legal y familiar alrededor de la herencia de Julián Figueroa volvió a debate luego de que un peritaje solicitado por el equipo legal de Imelda Tuñón obtuviera un resultado poco favorecedor para Maribel Guardia. ¡Nuevo revés a la actriz!

¿Testamento presentado de Julián Figueroa es falso? / Redes sociales: Univisión, redes sociales y canva

¿Por qué aseguran que testamento de Julián Figueroa sería falso?

El abogado de Imelda Tuñón, Antonio Lozano, señaló desde hace casi un año que existían dudas sobre la autenticidad del documento, según explicó el litigante, el trazo plasmado en el testamento presenta diferencias con la manera habitual en la que Julián Figueroa acostumbraba firmar.

A esta situación se suma otro elemento señalado por la defensa. Los representantes legales sostienen que Julián no se encontraba en Zihuatanejo, Guerrero, en marzo de 2018, fecha en la que presuntamente habría firmado el testamento:

Si hay la certeza absoluta de que Julián no estuvo en Zihuatanejo para firmar y que esa no es su firma, entonces el testamento sería falso. Antonio Lozano, en marzo de 2026

De acuerdo con las indagatorias, el cantante habría permanecido en la Ciudad de México debido a compromisos laborales, por lo que su presencia en la notaría de Zihuatanejo, donde supuestamente se efectuó el trámite, resultaría difícil de conciliar con esa versión. ¿Se confirmó dicha información?

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Presunta firma “falsificada” de Julián Figueroa / Redes sociales

¿Quién afirma que el testamento de Julián Figueroa es falso?

De acuerdo con la información difundida, el equipo jurídico de Imelda Tuñón solicitó un estudio especializado (privado) para determinar si la firma que aparece en el supuesto testamento de Julián Figueroa realmente pertenecía al cantante.

El análisis habría determinado que existen diferencias entre la firma plasmada en el documento y la firma auténtica de Julián , por lo que el supuesto testamento fue señalado como un documento apócrifo, según dicho equipo de Tuñón:

Me siento muy feliz porque me vengo enterando de esta noticia. Digo, obviamente la firma se veía que no era real, pero pues muchas gracias por enterarme, ¡qué padre!, la verdad es que digo, no qué padre porque hubieran falsificado un documento, sino qué padre porque pues se hizo justicia hasta cierto punto y pues vamos para adelante. Imelda Tuñón

Sin embargo, el hecho de que un peritaje privado haya llegado a esta conclusión no significa que legalmente ya exista una determinación definitiva sobre la autenticidad del testamento , además se dijo un poco “desentendida” de la actualidad del caso:

No, la verdad es que yo no he hablado nada con abogados ni nada, al menos estas últimas dos semanas no porque me le he pasado para arriba y para abajo en otras cosas. Imelda Tuñón

Por el momento, no ha habido una respuesta de Maribel Guardia al veredicto del equipo contratado por Imelda en este tema. ¿Sí será falso?

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¿Maribel Guardia volverá a ver a su nieto, según Imelda Tuñón?

Otro de los aspectos que le fueron cuestionados a Imelda Tuñón fue sobre la posibilidad de que Maribel Guardia pudiera reencontrarse con su nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa.

Imelda fue enfática en decir que esa decisión ya no es suya, si no que está en manos de una profesional de la salud mental:

Okay, aquí ya no, ya no entro yo, aquí entra una psicóloga, entra un psiquiatra y ellos son los que van a decidir. Yo ya no puedo decidir sobre esto porque él es una persona, tiene 9 años y tiene un criterio. Entonces, yo no puedo forzarlo y ella no puede forzarlo. El único que puede decidir si quiere o no va a ser él. Imelda Tuñón

Maribel, además de no hablar sobre el resultado de las investigaciones privadas, tampoco ha respondido a lo dicho por Imelda Tuñón y su postura frente a un hipotético reencuentro con su nieto.

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