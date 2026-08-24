¿Marco Chacón la manipula? Maribel Guardia explota a incómoda pregunta: “Me sorprende que las mujeres juzguen así”

Maribel Guardia no se quedó callada. Durante un encuentro con la prensa, la actriz y cantante enfrentó a una reportera que le preguntó, sin rodeos, qué tanto la influye su esposo Marco Chacón en las decisiones que ha tomado en medio del pleito legal por la tutela de su nieto. La respuesta fue tan directa como inesperada.

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Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué le preguntó la reportera a Maribel Guardia sobre Marco Chacón?

La reportera cuestionó directamente a Maribel Guardia sobre la influencia que Marco Chacón ejerce en sus decisiones, en medio de los señalamientos que apuntan a que el esposo de la actriz estaría detrás de las acciones legales que ella ha tomado respecto a la tutela de su nieto.

La actriz no dudó en responder con firmeza ante el cuestionamiento, visiblemente incómoda por el tono de la pregunta. “Yo te respondo a ti, y a todas las mujeres que puedan pensar así y que me digas: ‘Yy es que te manipula’. Soy una señora ya con 67 años que ha tomado decisiones toda mi vida y las voy a seguir tomando”, respondió la actriz.

“Me sorprende que las mujeres juzguen así a las mujeres”, sentenció Maribel Guardia, dejando entrever su molestia ante el señalamiento constante hacia su esposo.

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¿Por qué afirman que Marco Chacón manipula a Maribel Guardia?

El rumor de que Marco Chacón manipula a Maribel Guardia surgió a raíz de las decisiones que el esposo de la actriz ha tomado en torno al proceso legal que ella sostiene con Imelda Tuñón, mamá de su nieto.

La polémica creció luego de que la propia Maribel Guardia interpusiera un amparo para reclamar a las autoridades no haber sido notificada de su destitución como tutora testamentaria del menor.

Ante los señalamientos, la actriz explicó el motivo real de su inconformidad y aclaró que su molestia no tiene que ver con manipulación alguna, sino con un tema legal.

Maribel Guardia y Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su independencia y su relación con Marco Chacón?

Maribel Guardia fue enfática al hablar sobre su carácter y su historia de vida, dejando claro que ninguna decisión que toma depende de terceros, ni siquiera de su esposo.

“Yo soy una mujer independiente, autosuficiente, que he trabajado toda mi vida. Viví sola desde los 18 años, me quedé sin mamá, sin papá, soy una sobreviviente, soy una mujer inteligente, tengo un hombre; gracias a Dios un esposo que me ayuda, que me acompaña, que me aconseja y yo tomo de eso lo que a mi me da la gana”, expresó.

“Pero tengo mi propio criterio, mi pensamiento”, remató Maribel Guardia, reafirmando que las decisiones sobre su vida y su familia son completamente suyas.

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Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el amparo y la tutela de su nieto?

Sobre el estatus legal del proceso, Maribel Guardia detalló que existe un amparo que mantiene la situación en pausa, aunque insistió en que su interés nunca fue conservar la tutela de su nieto.

Maribel Guardia “Hay un amparo creo, para que eso esté en un standby, pero yo no quiero ser la tutora. Lo que sí no me pareció, es que la ley no te notifique, te tienen que avisar que hay un proceso y a mi no se me notificó. Entonces mi molestia es por qué no me avisaron”.

La actriz fue clara al señalar que su único interés en este proceso es el bienestar de su nieto, por encima de cualquier disputa legal con Imelda Tuñón.

“Aquí lo único que vale la pena es el niño, que esté bien, que sea feliz, yo espero que sea muy feliz y que esté con su mamá, que me imagino es el mejor lugar. Que ella esté dedicada a él, que lo cuide y que lo ame como él se merece”, finalizó Maribel Guardia.