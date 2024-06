Maribel Guardia responde contundente a Lola Cortés tras “ningunear” la obra ‘Lagunilla, mi barrio’

Maribel Guardia no se quedó callada y se defendió de las críticas que hizo Lolita Cortés sobre la obra ‘Lagunilla, mi barrio’.

En un encuentro con la prensa, la juez de ‘La academia’ externó su desaprobación hacia la puesta en escena antes mencionada, dijo que no considera que sea un proyecto “digno” en la industria del teatro.

La obra ´Lagunilla mi barrio´ / Instagram

Lo anterior luego de que un reportero le cuestionara su opinión respecto al nivel de las nuevas obras que se han llevado a cabo actualmente en el medio.

“El público paga boleto por ver a ‘Lagunilla mi barrio’, ya tú dirás”, mencionó Lola de manera sarcástica.

Por esta razón, le cuestionaron si no le gustaba esta obra y ella respondió con rostro serio: “¿Es en serio?, ¿ya fuiste (a ver la obra)? Bueno, gracias. No (me gusta)”.



¿Qué dijo Maribel Guardia sobre las críticas de Lolita Cortés?

Las fuertes declaraciones de Lola llegaron a oídos de Maribel Guardia, quien no tardó en expresar su contundente postura respecto a la opinión de su colega.

A través de un encuentro con las cámaras de la prensa, la actriz defendió el gran trabajo que todo el elenco de ‘Lagunilla, mi barrio’ hace para entretener al público.

Maribel Guardia / Instagram: @maribelguardia

“Tenemos que respetar el trabajo de los compañeros, ojalá ella esté en una obra como esta, que ha durado casi dos años con llenos, y que a la gente le ha gustado tanto”. Maribel Guardia

La histrionisa dejó claro que ella siente total admiración por Cortés. No obstante, sus palabras le causaron mucha sorpresa.

“Me sorprende de ella porque yo la admiro mucho, es una mujer tan talentosa, ha sufrido tanto, yo no sé, porque no me parece de ella, no me lo espero de ella”, agregó.

Lolita Cortes con cabello lacio en La Academia. / Facebook: La Academia

“Lola… bueno, no sé, ella puede decir lo que le dé la gana, cada quien es dueño de su boca, y está claro que luego ella no tiene comentarios bonitos para sus compañeros”, concluyó.

Al momento, Lolita no se ha pronunciado respecto a la fuerte respuesta de la ex de Joan Sebastian.

