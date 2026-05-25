¿Maribel Guardia desheredó a su nieto? Nombramiento de Addis Tuñón como tutora la lleva a tomar fuerte decisión

Maribel Guardia e Imelda Tuñón siguen en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que Addis Tuñón fue nombrada como tutora legal del hijo de Julián Figueroa, decisión que, de acuerdo con la periodista, fue tomada por un juez.

Cabe recordar que Addis Tuñón informó en el programa “De primera mano”, donde es una de las titulares junto a Gustavo Adolfo Infante, que tras más de un año del conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, fue nombrada tutriz del hijo menor de Imelda Tuñón y Julián Figueroa.

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Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón. / Cortesía de la conductora

¿Cómo reaccionó Maribel Guardia tras el nombramiento de Addis Tuñón?

Después de que el anuncio se hizo público, Maribel Guardia lanzó un primer dardo sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales; por medio de una publicación, la conductora costarricense expresó:

“Soy la TUTORA de mi vida, la arquitecta de mis sueños, y cada paso lo doy con amor y con Dios guiando mi corazón”. Maribel Guardia

En ese entonces, Maribel Guardia no mencionó nombres ni dio más detalles sobre lo ocurrido; sin embargo, días después dio una contundente postura en un encuentro con la prensa. De acuerdo con la actriz y conductora, la decisión no le afecta, pero le preocupan los intereses del menor.

“Hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño, y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia del niño. No se puede ser juez y parte”, explicó Maribel Guardia.

Además, aseguró que durante el tiempo que vivió junto a Imelda Garza Tuñón y el menor, nunca vio a Addis Tuñón presente en la vida de su nieto, pero respeta la decisión del juez, pues desde noviembre del año pasado desistió de ser tutora.

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Maribel Guardia asegura ser la tutora de su vida tras nombramiento de Addis Tuñón. / Redes sociales

¿Qué modificaciones hará Maribel Guardia a su testamento tras el nombramiento de Addis Tuñón?

En ese mismo encuentro con la prensa, Maribel Guardia compartió que, aunque tras el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa consideró heredar todos sus bienes a su nieto, ha tomado una nueva decisión tras el nombramiento como tutora de Addis Tuñón.

“Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte”. Maribel Guardia

Maribel Guardia explicó que, con el objetivo de administrar su fortuna y asegurarse de que no intercedan terceros, la herencia del hijo de Julián Figueroa y Maribel Guardia tendrá algunos candados; por ejemplo, el dinero solo podrá ser cobrado hasta que cumpla 30 años.

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Maribel Guardia pondrá candados a su herencia para que no intercedan terceros. / Redes sociales

¿Qué hará Addis Tuñón como tutora del hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

Después de su nombramiento, Addis Tuñón dio a conocer que una de las primeras acciones que emprenderá como tutriz es pedir la destitución de Marco Chacón como albacea del menor. Lo que parece indicar que ambas partes quieren salvaguardar el bienestar del menor a corto y largo plazo.

Addis Tuñón aseguró que su trabajo es garantizar que el menor tenga todo para su desarrollo, pues asegura que quedó completamente protegido por su papá, Julián Figueroa; sin embargo, Maribel Guardia afirma que es su propia mamá quien pelea los bienes, lo que vuelve a poner el caso en medio de la polémica.

Así lo dijo Maribel Guardia:

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