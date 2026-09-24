Imelda Tuñón tras polémica por “agredir” a reina de belleza mexicana, ¿confirma relación con Agustín Fernández?

Tras la trágica muerte de su pareja, Julián Figueroa, todo parece indicar que las polémicas se han convertido en el pan de cada día de Imelda Tuñón, y la última ni siquiera está relacionada con el incidente de la reina de belleza, Rocío Sánchez, sino con una aparente relación sentimental con Agustín Fernandez.

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Imelda Tuñón / Luis Pérez / Producción: Any Flores / Maquillaje y peinado: Val Sand / Moda: Tony Montes diseñador iG @tonyMontes6, FB Tony Montes diseño de Moda

¿Cuál es la relación entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández? Esto se sabe

Luego de que la exnuera de Maribel Guardia apareciera en una fiesta en la casa de Agustín Fernandez de manera abrupta y sin considerar que estaban en medio de una transmisión en vivo, las cosas se descontrolaron, pues de acuerdo a informes de Maurg1, Imelda Tuñón presuntamente habría aparecido en el lugar en estado inconveniente.

A lo largo del video se puede ver que Tuñón se encuentra molesta por el hecho de que Agustín no terminará la transmisión en vivo, por si fuera poco se portó de formas que molestaron al resto de los invitados, quienes en algún punto se alejaron y empezaron a comentar sobre la situación. Y es que le rompió la corona a la reina de belleza, Rocío Sánchez.

Durante la charla en la que estaba involucrado también el influencer Suavecito y la reina de belleza Rocío Sánchez, una joven se acercó para revelar la relación que había entre Imelda y Agustín, soltando una tremenda bomba:

Agustín Fernández / IG: @agus.fernandez

“Es que Agus conoció (a Imelda Tuñón) en una fiesta y se la chingó. Entonces es su cu* del Agus” Desconocida

Esta no es la primera vez que vinculan al influencer con la cantante, pues en diferentes ocasiones han encendido las alarmas de romance al mostrarse juntos, sin embargo, hasta el momento no ha nacido nada serio entre ellos, o al menos no de manera pública.

Imelda Tuñón llegó al departamento de Agustín mientras Suave estaba transmitiendo en vivo y se descontroló pic.twitter.com/6kCjX0uJ5G — MAURG1 🕊 (@maurg1) September 24, 2026

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¿Qué opina Agustín Fernandez sobre los rumores de romance con Imelda Tuñón?

Como ya te lo contamos, esta no es la primera vez que vinculan a Agustín con Imelda en una relación romántica, y debido a las preguntas que se han creado alrededor, ha sido el modelo argentino el que ha salido a desmentirlo.

Aunque debido a las declaraciones de la amiga de Agustín se sabe que Imelda Tuñón aparentemente ha compartido algunos momentos íntimos con el influencer, él ha sido enfático al señalar que son buenos amigos y que por supuesto no tienen ningún tipo de relación formal.

Del mismo modo, Imelda Tuñón también ha negado categóricamente cualquier tipo de relación sentimental con el ex habitante de ‘La casa de los famosos México’, asegurando que solo han coincidido en eventos en los que se ven y se saludan con cariño.

Agustín Fernández ¿tiene una relación con Imelda Tuñón? / Redes sociales

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¿Quiénes han sido las parejas de Agustín Fernández?

A pesar de ser considerado uno de los influencers más atractivos dl medio, ciertamente Agustín Fernández ha tenido pocas relaciones conocidas a lo largo de su vida.

Cynthia Cofano, modelo argentina, es considerada como una de las únicas novias formales de Agustín, teniendo una relación de un año que en su momento terminó mal. Hoy en día han limado asperezas y tienen una buena relación.

En su paso por programas de telerrealidad, Agustín Fernández ha sido relacionado con personalidades como Aida Victoria Merlano, con quien protagonizó candentes momentos en ‘La mansión VIP’, además de Dania Méndez, Rasa Caifa y por supuesto Gala Montes.