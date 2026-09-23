Imelda Tuñón habría agredido a una reina de belleza bajo supuesto influjo de sustancias; Filtran VIDEO

Una nueva polémica emerge en torno a Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia. En medio de los señalamientos que está recibiendo por confesar que medicaba al fallecido Julián Figueroa, ahora se filtra un video en el que estaría agrediendo a una reina de belleza. Según se dice, supuestamente la cantante estaba bajo el influjo de las sustancias ilícitas.

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Imelda Tuñón en polémica por agresión / Mezcalent

Imelda Tuñón y la agresión que presuntamente habría cometido contra una reina de belleza

Todo habría ocurrido durante la noche del pasado martes 22 de septiembre. Imelda Tuñón asistió a una fiesta en el departamento de Agustín Fernández. El festejo estaba siendo transmitido completamente en vivo mediante redes sociales.

Tras su llegada, la viuda de Julián Figueroa habría comenzado a reclamar que estuvieran grabando. Y es que la también actriz de teatro tenía la noción de que el evento sería algo privado. En medio de los dimes y diretes, vio a la modelo Rocío Sánchez, quien llevaba una corona.

Tuñón, sin motivo aparente, le quitó el objeto y lo rompió, provocando mucho caos en el lugar, así como entre los seguidores que estaban viendo la emisión. Los fans se preguntaban por qué Imelda estaba en el sitio.

Luego de que las cosas se calmaran, Agustín contó que la celebridad se “coló” a la fiesta y hasta llevó a algunos amigos. También relató que, presuntamente, él la conoció hace algún tiempo en un festejo similar, en el que tuvieron un acercamiento íntimo. Tras esto, siguieron en contacto.

Por otra parte, la reina de belleza mostró ante las cámaras la corona destruida y expresó que estaba muy “sacada de onda” por todo lo que pasó. En tanto que ‘Suavecito’, quien también estaba allí, aseguró que todos querían que Imelda se fuera.

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Imelda Tuñón le rompió la corona a una reina de belleza / Redes sociales

¿Imelda Tuñón llegó a la fiesta de Agustín Fernández en estado inconveniente?

En redes sociales, ha comenzado a circular la versión de que, presuntamente, Imelda Tuñón llegó a la fiesta de Agustín Fernández bajo los influjos de alguna sustancia. La teoría se ha visto reforzada tras la viralización de los videos del momento.

Y es que Imelda lucía algo inquieta y hasta exigió de mala manera que cortaran el streaming. En su más reciente pódcast, el periodista Gabo Cuevas mostró más videos de lo ocurrido y contó más detalles del porqué habría agredido a una reina de belleza

Gabo Cuevas “Me cuentan que, cuando llega Imelda, llega con la mirada perdida… En esta reunión, estaba Rocío Sánchez… ‘Chío’ llevó la corona como para platicar del contenido de la corona y lo que va a hacer en Vietnam y todo. En el momento en que llega Imelda y ve a ‘Chio’, le empieza a hacer caras y gestos, y vio su corona y se la quitó y se la quería doblar. ‘Chio’ le dice: ‘Dámela’ y, cuando la agarra, vean cómo la dejó Imelda… Eso le molestó a ‘Chío’. Dicen que Imelda estaba súper extraviada, pero que conocía perfectamente el interior del lugar”.

Esta información no ha sido confirmada. No obstante, esta no es la primera vez que se habla de que ella tiene supuestos problemas de adicción.

En su momento, el periodista Javier Ceriani reportó que, supuestamente, la actriz consumía una sustancia llamada ‘Tusi’. Su exsuegra, Maribel Guardia, también ha dicho que, presuntamente, la cantante tiene problemas de este estilo. Incluso contó que la había demandado por la seguridad de su nieto, pues, según su versión, lo descuidaba mucho.

Imelda siempre ha negado tener algún problema con el consumo de sustancias o alcohol, asegurando que todo lo dicho por Maribel Guardia es mentira.

¿Cuáles son las polémicas de Imelda Tuñón?

Desde 2025, Imelda Tuñón ha estado involucrada en diversas polémicas, principalmente relacionadas con Maribel Guardia. Te contamos algunas de las más importantes:

Demanda de Maribel Guardia : A principios de 2025, Maribel Guardia inició un proceso legal contra Imelda Tuñón, a quien acusó de descuidar a su nieto.

: A principios de 2025, Maribel Guardia inició un proceso legal contra Imelda Tuñón, a quien acusó de descuidar a su nieto. Declaraciones contra Maribel Guardia : Tras el proceso legal, Imelda comenzó a hablar mal de Guardia. Entre otras cosas, dijo que su esposo la “rifaba” y que era una mujer controladora.

: Tras el proceso legal, Imelda comenzó a hablar mal de Guardia. Entre otras cosas, dijo que su esposo la “rifaba” y que era una mujer controladora. Impugnación del testamento de Julián Figueroa: Imelda impugnó el testamento de su fallecido esposo, el cual deja todos sus bienes al hijo que tienen en común.

Imelda impugnó el testamento de su fallecido esposo, el cual deja todos sus bienes al hijo que tienen en común. Acusación contra José Manuel Figueroa : La actriz aseguró que José Manuel Figueroa, presuntamente, abusó de Julián.

: La actriz aseguró que José Manuel Figueroa, presuntamente, abusó de Julián. Acusación contra Julián Figueroa: Aseguró que su fallecido esposo la violentaba.

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