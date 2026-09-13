¡Bebeshita quiere ser mamá! Confiesa que le pidió a un famoso que fuera su donante para tener un bebé

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ y su participación en ‘La granja VIP 2026’ ha sorprendido a todos. Al menos en esta primera semana, mucha gente se ha dicho dispuesta a apoyarla, principalmente, por la dedicación y el cariño que les muestra a los animales.

Durante su estancia en el show, la exintegrante de ‘Enamorándonos’ confesó que ya quisiera ser madre. Si bien reconoció que le gustaría casarse y formar una familia de manera tradicional, dijo estar dispuesta a tener un hijo mediante un donante. Incluso contó que ya le pidió a un famoso amigo que le ayudara. Te contamos los detalles.

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La Bebeshita está en ‘La granja VIP’ / Redes sociales

¿Quién es Daniela Alexis ‘la Bebeshita’, actual participante de ‘La granja VIP’?

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ es una influencer y conductora de televisión mexicana. Saltó a la fama por su aparición en el programa de citas ‘Enamorándonos’, en 2016. Fue una de las participantes más controversiales por su tendencia a enamorarse rápido y las discusiones con algunas compañeras.

A partir de esto, se le ha visto en otros proyectos como:



Venga la alegría: Fin de semana

MasterChef Celebrity México

La Isla: Desafío Turquía

La casa de los famosos versión Telemundo

También ha incursionado en el reggaetón, así como en el mundo del modelaje. Tiene 3 millones de seguidores en Instagram. Hasta donde se sabe, está soltera y no tiene hijos.

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¿Quién es La Bebeshita? / Mezcalent

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ y su plan para ser madre

En una plática con algunos compañeros en ‘La granja VIP 2026’, Daniela Alexis habló de sus planes para ser mamá. Relató que ya le había pedido a su amigo Agustín que, si no conseguía una pareja en un cierto lapso de tiempo, fuera su donante de esperma para embarazarse.

Si bien no mencionó el apellido de esta persona, los usuarios mencionaron que se refería a Agustín Fernández, influencer argentino y exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’.

“Yo le he dicho a mi amigo, uno de mis mejores amigos, a Agustín… le dije: ‘Wey, ya quiero un hijo’. Le dije: ‘Nos embarazamos. Yo lo mantengo, lo cuido’. Me dijo: ‘Sí, pero lo firmo’, o sea, para que yo nunca le reclame, o sea, de que es el papá”. La Bebeshita

Mono Ozuna, quien estaba presente, opinó que no podría dejar a una mujer embarazada y después irse. Ante esto, Daniela reiteró que simplemente sería un favor y que se lo pedía a él, ya que es de su absoluta confianza.

Por otra parte, Azalia dijo considerar que su deseo era egoista: “Imagínate también qué egoísmo pensar que: ‘Solo porque quiero un hijo’ Un hijo es mucho más que eso, Bebeshita”, resaltó.

La conversación terminó allí. No obstante, han existido otras ocasiones en las que la influencer les ha comentado a otros granjeros sobre su plan de ser madre. No dice mucho, solo que lo hará en un futuro.

¿Quiénes son los exnovios de Daniela Alexis ‘la Bebeshita’?

La vida sentimental de Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ ha sido muy controversial. La mayoría de sus relaciones conocidas han terminado mal. Te contamos quiénes han sido sus exparejas:

Óscar Arturo Tlatelpa Marín ‘Osky’ : Se conocieron en ‘Enamorándonos. Duraron cinco meses, pero después terminaron por los celos de ella.

: Se conocieron en ‘Enamorándonos. Duraron cinco meses, pero después terminaron por los celos de ella. Brian ‘el Shulito’: Estuvieron juntos en dos ocasiones. La primera vez terminaron por celos de ella, la segunda por diferencias irreconciliables.

Estuvieron juntos en dos ocasiones. La primera vez terminaron por celos de ella, la segunda por diferencias irreconciliables. Freddy Ordaz ‘Lapizito ’: Es hermano de ‘Gomita’. Se dijo que terminaron por una presunta infidelidad de él. Esto jamás fue comprobado.

’: Es hermano de ‘Gomita’. Se dijo que terminaron por una presunta infidelidad de él. Esto jamás fue comprobado. Brandon de los Wapayasos : Habrían terminado por una presunta infidelidad de él.

: Habrían terminado por una presunta infidelidad de él. Arturo Carmona: No hubo una relación como tal, pero ella aseguró que él le habría coqueteado. El actor ha negado todo.

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