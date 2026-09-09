¿Abandonó LCDLFM para irse a la competencia? Gala Montes aparece viendo ‘La granja VIP’ luego de su salida

Tras la salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ 2026, comenzaron a surgir dudas sobre cuál será el futuro de la actriz dentro de su carrera artística. El escándalo aumentó después de que también se diera a conocer su salida del musical ‘Malinche’.

Horas después de abandonar ‘La casa’, Gala reapareció en redes sociales y una de sus historias en particular llamó la atención, pues rápidamente provocó especulaciones sobre si estaría considerando unirse a la competencia: ‘La granja VIP’.

¿Cómo fue la publicación de Gala Montes y qué se ha dicho sobre una posible llegada a ‘La granja VIP’?

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Gala Montes / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Gala Montes abandonó ‘La casa de los famosos México’ 2026 de forma inesperada y en medio de la controversia. La tarde del 8 de septiembre, a través de las redes sociales del reality, se informó que la actriz había decidido abandonar voluntariamente la competencia.

La influencer Chamonic3 y la periodista Joanna Vega-Biestro compartieron información sobre lo que supuestamente ocurrió dentro de la casa. Ambas señalaron que Gala presuntamente habría tenido un episodio de ansiedad difícil de controlar y, según la versión difundida, habría tenido un altercado con la psicóloga del reality.

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no ha confirmado públicamente estas versiones ni ha dado detalles sobre lo ocurrido dentro de la casa.

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Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Gala Montes ve ‘La granja VIP’ tras su salida de ‘La casa de los famosos México’

Horas después de su salida de la casa, Gala Montes reapareció en sus redes sociales y aseguró que se encontraba bien y necesitaba descansar.

Con el paso de las horas, la actriz continuó compartiendo algunas historias en Instagram y una de ellas añadió más drama a toda la situación: una publicación relacionada con ‘La granja VIP’, en la que Gala mostró su apoyo a Pimpinela Escarlata.

Este detalle no pasó desapercibido, pues ocurrió justo en uno de los momentos más tensos tras la salida de Gala de ‘La fasa de los famosos México’ y en medio de la competencia que comenzó entre los realities de Televisa y TV Azteca.

Las opiniones en redes sociales no tardaron en dividirse. Mientras algunos internautas consideraron que la publicación podría ser una forma de arremeter contra ‘La casa de los famosos México’ como venganza, otros incluso comenzaron a especular que se trataba de una pista sobre una posible llegada de Gala como participante a ‘La granja VIP’.

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Gala Montes viendo ‘La granja VIP’ / Instagram

¿Gala Montes entrará a ‘La granja VIP’ 2026?

Aunque la historia de Gala causó revuelo y fue eliminada poco después, hasta el momento no existe información oficial sobre una posible participación de la actriz en ‘La granja VIP’ 2026.

De hecho, Gala Montes también fue separada del musical ‘Malinche’, proyecto que pertenece a la misma empresa que produce el reality.. Por esta razón, su incorporación al reality de TV Azteca parece poco probable.

Así que, pese a las especulaciones que surgieron en redes sociales, no hay indicios confirmados de que la actriz vaya a convertirse en una de las nuevas granjeras.

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