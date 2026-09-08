¿Hermana de Gala Montes celebra que haya abandonado ‘LCDLFM 2026’? Sube contundente FOTO

Hace unos momentos, Gala Montes decidió abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’. Esto, a casi dos días de su ingreso al reality. La producción no dio detalles y solo le deseó lo mejor en sus proyectos futuros.

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos consideran que fue lo mejor, mientras que otros creen que ella era “la del contenido”. Entre aquellos que dieron su postura se encontraría Beba Montes, hermana de la actriz, quien subió una foto tras la salida de Gala. Te contamos los detalles.

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MOMENTO EXACTO EN QUE GALA MONTES ABANDONÓ EL REALITY#LaCasaDeLosFamososMéxico #galamontes pic.twitter.com/F6jyAcXYR6 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 8, 2026

¿Cómo es la relación entre Gala Montes y su hermana, Beba Montes?

En su momento, Gala Montes y Beba Montes fueron muy unidas. De hecho, se apoyaron mutuamente después de que su madre las acusara de presunto maltrato físico y psicológico.

Todo cambió hace algunas semanas. La actriz hizo una transmisión en vivo diciendo que ya no había podido ver a su sobrina tras un viaje que hicieron juntas por Asia. También comentó que su hermana ya no le contestaba las llamadas.

Según la periodista Ana María Alvarado, el distanciamiento se dio después de que la menor le dijera a Beba que la también cantante la descuidó en el paseo. También le habría comentado que la vio consumiendo sustancias.

Esto nunca se aclaró como tal. No obstante, Gala insistió en que todo se dio por “chismes”. Tras esto, la joven ha hecho muchas declaraciones en contra de su hermana. La ha llamado “estafadora” y “mala madre”, así como “mantenida”.

Beba ha tratado de no involucrarse demasiado en la polémica. Tan solo se ha limitado a confirmar que la relación entre ellas ya no es buena y a asegurar que siempre se ha mantenido por sí misma. La influencer ha sugerido que Gala sí consume sustancias y ha pedido que no la metan más en controversias.

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Gala Montes y su hermana Beba están peleadas / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes dejó ‘La casa de los famosos México 2026’?

Gala Montes entró a ‘La casa de los famosos México 2026’ el pasado 6 de septiembre. Esto, en sustitución de Aldo Rendón, quien salió del show hace unos días por cuestiones de salud.

Su ingreso causó controversia. Y es que se ha dicho que la actriz tiene problemas de adicciones. Al menos de forma pública, ella ha reconocido consumir cannabis y ha dicho que es tema suyo si tiene adicción a las sustancias o no.

Según la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’, la joven no dejó el concurso, sino que la sacaron por un ataque de ansiedad. Esta información no ha sido confirmada. De acuerdo con ‘la Jefa’ de ‘La casa’, Gala “se encuentra bien”.

Desde su entrada al show, muchos internautas notaron ciertos comportamientos peculiares. Por ejemplo, hizo ejercicio a las tres de la mañana y se le pudo captar comiendo varios paquetes de jamón en una noche.

Otro rumor que ha empezado a rondar es que tres habitantes del show habrían amenazado a la producción para que sacaran a la joven. Dijeron que, si ella no se iba, abandonarían el concurso, pues se sentían en riesgo.

También se empezó a decir que, presuntamente, Gala agredió a una persona del staff tras su salida del show: “Me dicen que Gala, cuando fue al zoom, estaba muy descontrolada ... y se quería salir pero no podían dejarla ir estaba mal, y golpeó a uno de producción y del staff y fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella , así que no salió por su voluntad la sacaron”, dijo Chamonic3.

Dicen que Gala Montes agredió a gente de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La reacción de Beba Montes, hermana de Gala Montes, ante la salida de la actriz de ‘La casa de los famosos México 2026’

Luego de que se viralizara la noticia sobre la salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México 2026’, su hermana Beba compartió una serie de fotos en las que se les podía ver a ella y a su prometida junto a unos perritos.

Para muchos, esto fue una manera de decir que no le interesa lo que pase con Gala y solo se encuentra enfocada en su trabajo y su familia.

Cabe mencionar que, en los comentarios de sus publicaciones, los internautas le han pedido a la joven que se acerque a la actriz, ya que “no estaría bien” y necesita “la ayuda de toda su familia para superar sus problemas de adicción”.

Beba Montes y su reacción a la salida de Gala de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cómo reaccionó el papá de Gala Montes ante su salida de ‘La casa de los famosos México 2026'?

Al momento, el papá de Gala Montes no ha reaccionado, ni hablado acerca de la salida de su hija del reality. Sin embargo, hace unos días las cámaras de TVNotas lo captaron en las calles y expresó su sentir ante las últimas controversias de la actriz.

Pese a que el hombre dijo que no quiere hablar del tema, dejó claro que se preocupa por ella. También expresó que la ama mucho y que “daría su vida” para mantenerla a salvo.

“Yo la amo con toda mi alma y daría la vida por ella sin pensarlo un segundo. Sí (soy cercano a ella). Son decisiones de ella” Papá de Gala Montes

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