Habitantes en shock tras la abrupta salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026: “muy raro todo”

Lo que parecía una tarde normal en La casa de los famosos México 2026 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más inesperados de la temporada, luego de que Gala Montes abandonó la competencia de manera voluntaria apenas dos días después de su ingreso al reality. Gala Montes estaba lista para participar en la prueba de presupuesto, pero desapareció de las cámaras durante varias horas. Minutos después, la Jefa reunió a todos los habitantes para informar que la actriz había decidido abandonar La casa de los famosos México 2026, dejando a sus compañeros completamente desconcertados.

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¿Cómo reaccionaron los habitantes tras enterarse de la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

La noticia dejó completamente desconcertados a los habitantes de La casa de los famosos México 2026, quienes estaban listos para comenzar la prueba de presupuesto cuando la Jefa los reunió para informarles que Gala Montes había decidido abandonar la competencia. La reacción fue inmediata. Karina Torres fue una de las primeras en hablar y aseguró que desde su llegada había notado conductas inusuales en la actriz. “No estaba bienchis”, comentó, mientras que Gema Garoa coincidió en que en varias ocasiones sintió que Gala estaba distraída e incluso dijo que “se le había ido el avión”.

Tras el anuncio, otros participantes también compartieron algunas situaciones que les habían llamado la atención durante la convivencia. Mariana y Cynthia Klitbo recordaron que la actriz se mostraba muy dispersa, le costaba permanecer quieta por largos periodos y que, incluso una noche antes de su salida, la habían notado especialmente desanimada.

Por su parte, Yahir consideró que abandonar la competencia pudo haber sido la mejor decisión para ella y opinó que su ingreso no generó el impacto esperado por la producción. Mientras los habitantes intentaban asimilar lo ocurrido, Gema resumió el sentir general dentro de la casa con una frase que rápidamente llamó la atención del público: “Está muy raro todo”. Incluso Ese Pérez reaccionó a su estilo y comenzó a persignarse.

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La Jefa le informa a los habitantes que Gala decidió abandonar la competencia 😱💥 #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/ltHzVcfWV8 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2026

¿Cómo anunció la producción la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

Luego de informar a los habitantes sobre la decisión de Gala Montes, la producción utilizó sus canales oficiales para comunicar la noticia también a la audiencia.

El mensaje difundido en redes sociales señaló: “Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de la #LacasadelosfamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”.

Hasta el momento, la actriz no ha aparecido públicamente para explicar los motivos de su salida ni ha compartido un mensaje dirigido a sus seguidores, lo que ha incrementado la curiosidad entre los fanáticos del programa.

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Anuncian que Gala Montes deja La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué hizo Gala Montes antes de abandonar La casa de los famosos México 2026 sin despedirse?

La sorpresa fue aún mayor porque horas antes de abandonar La casa de los famosos México 2026, Gala Montes parecía participar con normalidad en las actividades de la casa.

Durante la mañana fue captada practicando box con Yahir y compartiendo algunos momentos con otros habitantes. Incluso protagonizó bromas en el baño con el cantante y más tarde pasó un largo rato dentro de la alberca mientras conversaba con Memo Schutz.

Posteriormente, la actriz apareció portando el uniforme para participar en la prueba de presupuesto. Sin embargo, poco después fue vista acercándose al confesionario. Más tarde se cambió por un vestido blanco, tacones de suela roja y lentes del mismo color, subió al SUM y ya no volvió a aparecer frente a las cámaras.

Horas después, las actividades programadas sufrieron un retraso considerable, lo que encendió las especulaciones entre los seguidores de La casa de los famosos México 2026, quienes comenzaron a sospechar que algo ocurría con Gala Montes antes de que se confirmara que había abandonado la competencia.

Gala se salió por la puerta que lleva al campo en donde hacen las pruebas.. ella en loberrima abandonando con su vestido blanco y sus tacones con suela roja pic.twitter.com/pbRyNk2ORe — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 8, 2026

¿Cuánto tiempo estuvo Gala Montes en La casa de los famosos México 2026?

Gala Montes ingresó al reality el 6 de septiembre de 2026 como sustituta de Aldo Rendón, quien abandonó la competencia para atender un problema de salud.

Su entrada generó expectativa debido a su historial en temporadas anteriores y a la personalidad directa que ha mostrado en distintos proyectos. Sin embargo, su paso por esta edición fue mucho más breve de lo esperado.

La actriz apenas permaneció dos días dentro de La casa de los famosos México 2026, tiempo suficiente para provocar conversaciones entre los habitantes y encender las redes sociales. Su salida sin despedirse de sus compañeros dejó más preguntas que respuestas y abrió una nueva ola de especulaciones entre los seguidores del reality.