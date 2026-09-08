¿Gala Montes sale de ‘LCDLFM 2026’? Su madre revela si planea anexarla: “Ella ya perdió la brújula” VIDEO

El ingreso de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México 2026’ ha sido muy controversial. Y es que muchos opinan que la joven no estaría mentalmente bien debido a sus presuntas adicciones. Incluso algunos le han sugerido a su madre, Crista Montes, que la saque del show y la anexe en un centro de rehabilitación.

Justamente de este tema habló la señora durante una transmisión en vivo para redes sociales. ¿Qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Gala Montes tendría problemas de adicciones / Mezcalent

¿Gala Montes tiene problemas de adicción a las sustancias?

Desde hace varios meses se viene especulando sobre Gala Montes y sus presuntos problemas de adicción a las sustancias ilícitas. Esto, principalmente por los constantes pleitos que ha protagonizado con diversas celebridades y hasta con su propia familia.

Recordemos que la actriz se peleó con su hermana, Beba. En las últimas semanas, la ha insultado y hasta la ha llegado a acusar de ser una “estafadora” y “mala madre”. Según la también cantante, la madre de su sobrina también “le sacaba dinero”.

Al menos de forma oficial, Gala ha reconocido que consume cannabis. No obstante, ha dicho que no tiene problemas de adicción. Incluso mencionó que una vecina la “discrimina” por el simple hecho de consumir esta sustancia, exigiendo al público en general que la “dejen en paz”.

Cabe mencionar que, cuando entró a ‘La casa’, muchos internautas indicaron que, aparentemente, la famosa arrastraba las palabras, una señal de que podría haber ingresado al show bajo los influjos de sustancias o, al menos, cruda.

Su participación en el concurso tampoco ha pasado desapercibida. La joven ha protagonizado conflictos con ciertos habitantes. El más reciente fue cuando mandó a Cynthia Klitbo a dormir a la sala por sus ronquidos.

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Gala Montes reconoció que consume cannabis / Mezcalent

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes sobre la salud mental de su hija?

Crista Montes no ha tenido reparo en expresar su desacuerdo con el ingreso de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México 2026’. Incluso hizo una publicación diciendo que, a su consideración, están exponiendo a la actriz.

Para dejar más claro su punto, hizo una transmisión en vivo en la que comenzó hablando sobre la presunta “soberbia” de su hija. Comenzó diciendo que esta última “perdió la brújula” cuando empezó a hacerse más conocida en el medio artístico. Afirmó que la quiso ayudar con este y otros temas en varias ocasiones. No obstante, ella nunca se dejó.

También dijo que, cuando estuvo a su cargo, jamás probó alcohol ni ningún tipo de sustancia, sugiriendo así que todo comenzó tras su conflicto en 2024. Si bien reconoció que le gustaría anexarla, indicó que no lo haría, ya que su hija es quien debe tomar la decisión de recuperarse.

“El boom de la fama te rompe la madre… Yo estaba con ella y, desde chica, es difícil. Le ayudas aunque no le gusta. Ya se creen expertas a los 23 años. No es anexarla porque no la voy a meter en un anexo. No la puedes meter, no te la reciben a la fuerza. Ella tiene que tener las ganas de cambiar, si no, sale y vuelve a consumir. Este camino es largo y se va a arrepentir toda su vida”. Crista Montes

La señora sostuvo que una “adicción es muy dolorosa” y difícil de superar. Recordó que, en su momento, le costó mucho dejar el tabaco: “Me costó uno y la mitad del otro”, expresó.

Finalmente, dejó claro que apoyará a su hija en el momento en que admita tener un problema y quiera ir a un centro de rehabilitación: “El chiste es que pida ayuda. En ese momento, estaré yo allí. Por supuesto que es muy doloroso para mí… pero no se puede hacer nada. Sé que está mal y soy la mamá, ni modo”, concluyó.

Declaraciones de la mamá de Gala Montes .@LaCasaFamososMx Es difícil salir de una adicción,la fama pesa y no cualquiera la puede controlar ! #LACDLFMX pic.twitter.com/SOOxINe0I6 — 🇲🇽KARMA🇲🇽 (@KarinaMart63983) September 8, 2026

¿Por qué Gala Montes y su mamá están distanciadas?

El pleito entre Gala Montes y su mamá comenzó en 2024. En aquel entonces, doña Crista habló con TVNotas y expuso que, presuntamente, su hija la había despedido como mánager y la había corrido de la casa que compartían por “malas influencias”.

En respuesta, la actriz acusó públicamente a su madre de presunto maltrato físico y verbal, señalamientos que fueron respaldadas por Beba Montes, hermana de la celebridad. Crista ha negado todo esto y hasta dice tener pruebas de que sus hijas la agredían.

A partir de esto, se hizo toda una guerra de declaraciones. Y es que Gala sostiene que su madre la trató mal y hasta la ha insultado en público. Aunado a todo esto, han pasado ciertas cosas que han fracturado más la relación.

Crista se dejó entrevistar por Adrián Marcelo, sin importar todas las tensiones que tuvo con su hija en ‘LCDLFMX 2024’. También declaró que se arrepentía de ser mamá. Hasta el momento, la cantante no ha mostrado señales de querer reconciliarse con su progenitora.

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