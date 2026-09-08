Kunno destapa el secreto de Brianda para triunfar en LCDLFM 2026; ¿hizo lo mismo para ganar La granja VIP?

Tras el estreno de La granja VIP 2026 el pasado 6 de septiembre, las confesiones entre los granjeros no se han hecho esperar; incluso han hablado de los actuales participantes de La casa de los famosos México.

En una conversación entre Kunno, la ‘Bebeshita’ y Manelyk González, el creador de contenido destapó la verdad detrás de los constantes triunfos de Brianda Deyanara en el reality show 24/7 de Televisa. ¿Busco hacer lo mismo para La granja VIP? ¡Te contamos los detalles!

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Kunno comienza con las revelaciones en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cuáles son los triunfos que ha tenido Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026?

Desde sus primeros minutos dentro de La casa de los famosos México 2026, Brianda Deyanara acaparó la atención del público al ser la ganadora de una cena romántica con Masad Altamimi, lo que generó rumores de un posible romance.

Durante las semanas posteriores, comenzó a ser una de las mejores competidoras en las pruebas por el presupuesto, de liderazgo y para la salvación; tanto que en dos ocasiones logró bajar de la placa de nominados y continuar avanzando.

Actualmente, es la única participante que no ha sido nominada en más de un mes de competencia, pese a que sus ‘aliados’, como Yanet García y Luis Chaparro, ya fueron eliminados. ¿Hizo algo antes de entrar a LCDLM? Kunno destapó la verdad en La granja VIP.

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Brianda Deyanara se ha salvado de la nominación en dos ocasiones. / Redes sociales

¿Qué dijo Kunno sobre la participación de Brianda en La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Kunno reaccionara a la salida de Yanet García de LCDLFM, el creador de contenido se convirtió en participante de la segunda temporada de La granja VIP. En una de sus primeras pláticas con Manelyk y la ‘Bebeshita’, confesó que la influencer se hipnotizó antes de entrar al reality 24/7, razón por la que estaría ganando varias pruebas.

“Bri se hipnotizó con él antes de ir a ‘La casa’”, dice Kunno, a lo que la ‘Bebeshita’ respondió: “Y está ganado (todo)”. De acuerdo con la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, no sería la primera vez que algunos artistas ganan tras ser hipnotizados:

“Está perro, que los que hayan ganado los hipnotizó. O sea, a Aarón (Mercury) lo hipnotizó y ganó la pelea; a Marcela (Mistral) la hipnotizó y ganó y ganó”. La ‘Bebeshita’

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¿Quién es el hipnotista que estaría detrás del éxito de Brianda en LCDLFM 2026?

Tras la revelación de Kunno y la ‘Bebeshita’ en La granja VIP, el hipnotista John Milton compartió una en Instagram que el mérito es de Brianda, pero él lo acompañó en un entrenamiento mental enfocado en “fortalecer la concentración, trabajar en sus objetivos y manejo de la ansiedad”.

Cabe mencionar que John Milton es conocido como ‘El caballero de la hipnosis’ y cuenta con más de 30 años de trayectoria. Además de ofrecer shows en vivo, brinda programas de entretenimiento mental.

Hasta ahora, Brianda no ha dado declaraciones sobre la hipnosis a la que se sometió antes de ingresar al reality show 24/7, pero sus triunfos siguen siendo constantes en LCDLFM 2026.

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