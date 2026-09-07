Imelda Tuñón revela la verdadera razón por la que no entró a La granja VIP 2026; ¿tiene problemas legales?

Tras el estreno de La granja VIP 2026, Imelda Garza Tuñón rompió el silencio sobre su supuesta baja del reality show tras especulaciones de que era una de las primeras artistas confirmadas. ¿Está en problemas legales? ¡Te contamos los detalles!

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Imelda Garza Tuñón revela la razón por la que no está en La granja VIP. / Redes sociales, Mezcalent

¿Cómo surgió el rumor de que Imelda Tuñón sería una de las participantes de La granja VIP 2026?

Fue a principios de junio cuando se dio a conocer que Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, estaría en la segunda temporada de La granja VIP 2026. De acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, la cantante y actriz ya habría firmado su contrato.

“Justo tuvo negociaciones en Azteca Imelda; está amarrada para entrar a La granja en esta temporada”, aseguró el periodista; sin embargo, tan solo unas semanas después, se destapó que Imelda Tuñón se habría bajado del proyecto:

“Tengo entendido que, por recomendación de los abogados y de los procesos legales que está liberando, que son varios, no se puede meter al

reality”, contó el periodista Gabo Cuevas en su programa de YouTube.

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Imelda Tuñón era una de las participantes confirmadas de La granja VIP. / Mezcalent

¿Imelda Tuñón confirma problemas legales? Revela la razón por la que no entró a La granja VIP 2026

Ante los dimes y diretes que surgieron sobre la posible participación de Imelda Tuñón en La granja VIP, la exnuera de Maribel Guardia aclaró lo sucedido a través de un video en redes tras el estreno de la segunda temporada del reality.

Además de agradecer a los productores por pensar en ella para el proyecto, confirmó que, pese a tener todo listo, tuvo que renunciar al reality por temas legales, pero dejó abierta la posibilidad de formar parte del elenco en los próximos años.

“Ya no quedó en mis manos esta parte de no entrar; yo sí quería entrar, tenía muchas ganas y todo puesto ya para entrar. Al final del día fue el tema legal que ya no me permitieron avanzar, pero yo agradezco muchísimo la oportunidad; espero me consideren para la próxima edición”. Imelda Tuñón

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¿Imelda Tuñón podría acudir como panelista a La granja VIP 2026?

Pese a que Imelda Garza Tuñón dejó claro que no será una de las participantes de La granja VIP 2026, sí dejó abierta la posibilidad de ir al programa como panelista o invitada especial. Al final del video, la viuda de Julián Figueroa resaltó:

“Aquí estoy para lo que se necesite, si es algo de participación dentro del programa o cualquier otra cosa que necesiten dentro de Azteca”, señaló Tuñón, dejando entrever que próximamente podría colaborar con La granja VIP, aunque hasta ahora no se ha confirmado su presencia en las galas diarias.

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