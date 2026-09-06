¡Jorge Campos a La granja VIP 2026! El exfutbolista ya habría confirmado su participación en el reality

A unos días del estreno de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, todavía quedan algunos participantes por confirmar y los rumores sobre quiénes podrían sumarse al reality no se detienen.

El público ha señalado en varias ocasiones a ‘El brody’, Jorge Campos, como uno de los posibles participantes. Ahora, ese rumor tomó un rumbo inesperado, luego de que el propio exfutbolista hablara sobre el reality. ¿Ya confirmó su participación?

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Jorge Campos / Mezcalent

¿Jorge Campos confirmó que estará en ‘La granja VIP’ 2026?

Durante la emisión de ‘DeporTV’, a los conductores les pareció extraño ver a Jorge Campos en las instalaciones, pues el exfutbolista no suele participar en este programa.

Al notar su presencia, comenzaron a sospechar que algo se estaba preparando, por lo que no dudaron en preguntarle directamente qué era lo que iba a pasar.

Campos, fiel a su estilo bromista y sarcástico, respondió que “la granja no le permitía decir” lo que estaba por suceder, dando la primera señal de que ya tendría algo que ver con el reality.

A modo de broma, el exfutbolista intentó cambiar de tema y presumió que sabe montar a caballo, ordeñar vacas y que incluso tiene su propia granja.

Sin embargo, después de las bromas, Jorge Campos y los conductores terminaron confirmando que sí tendrá una participación en ‘La granja VIP’ y revelaron algunos detalles sobre su llegada al reality.

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Jorge Campos / Redes sociales

¿Jorge Campos será participante de ‘La granja VIP’ 2026?

Como tal, Jorge Campos no mencionó que vaya a convertirse en uno de los concursantes definitivos de ‘La granja VIP’. Sin embargo, sí confirmó que tendrá una participación especial como invitado durante un día, en el que convivirá con los granjeros y les enseñará algunas de las dinámicas del reality, según comentó.

Aunque ‘El inmortal’ dejó abierta la posibilidad de continuar participando, pues entre bromas aseguró que, “si le gusta”, podría quedarse durante más tiempo.

Hasta el momento, Jorge Campos tampoco reveló qué día llegará a ‘La granja VIP’, por lo que todavía queda la duda de si su visita ocurrirá durante el estreno de la segunda temporada o en alguna de las emisiones posteriores.

“Voy a ir a la granja, pero a enseñarles todo (...) Voy con mucho gusto, un día nada más a enseñarles a todos lo que yo no sé (...) Si me gusta a lo mejor me quedo ahí” Jorge Campos

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¿Quiénes son los participantes confirmados de La granja VIP 2026?

Hasta e momento, han sido confirmados los primeros 14 granjeros que serán parte de la segunda temporada del reality, entre los que destacan personalidades de la televisión y las redes sociales:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis ‘Bebeshita’

Abigail Pak ‘La coreañera’

Natalia Alcocer

Manelyk González

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ arrancará este domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm, hora de la Ciudad de México.

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